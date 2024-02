En Veracruz hay “hartazgo de la vieja política”: Hipólito Deschamps

El precandidato a la gubernatura de Veracruz por Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros, aseguró que hay “hartazgo” generalizado en la ciudadanía de la vieja política que representa en estos momentos la oposición.

En entrevista para Diario de Xalapa indicó que este tipo de política la están llevando a cabo sus opositores de las coaliciones Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, y Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla.

Local PAN presenta sus candidatos a diputaciones federales; por alianza le corresponden nueve

“Hay un hartazgo de la vieja política y se están buscando nuevos perfiles, gente con nuevas ideas, que quiere hacer las cosas diferentes y que está buscando el beneficio de la gente, no nada más generar poder a través de posiciones políticas, del poder y de logros políticos”, dijo.

Refirió que, según las opiniones que ha recogido de la ciudadanía, en Veracruz hay tres crisis: la seguridad, la salud y la economía.

“No hay ningún punto en la entidad en el que no se hable de la inseguridad, del tema de salud y de la falta de recursos. Yo veo un inicio de precampaña que no se veía, que no tenían los precandidatos de los viejos partidos, se tiene una precampaña de acercamiento con la gente. Eran campañas aburridas, grises, tristes, que no aportaron nada a la población”, expresó.

Comentó que los demás partidos políticos contemplaban que serían los únicos en la contienda electoral, lo que “les movió el tablero y por lo que no están contentos”.

Pese a que le quedan pocos días para que concluya el periodo de precampañas, aseveró que los otros dos candidatos no tienen ventaja sobre la labor que ha realizado.

Aseguró que la precampaña recién empieza porque “es como si no hubiera precandidatos, pues los que hay son grises”.

“En todo caso el que lleva ventaja soy yo porque tengo dos años caminando, no necesité de precampaña para hablar con la gente, el político hoy en día pone de pretexto de lo legal para no acercarse a la gente, yo no me acerqué pidiendo el voto o promoviendo partidos políticos, así me abrieron sus casas, me invitaron a comer, los que van atrasados son ellos porque hicieron lo que hace la vieja política que es hacer campaña cuando necesitan el voto”, comentó.

Destacó que la principal ventaja del partido naranja es tiene amplia apertura para la ciudadanía, para las propuestas nuevas y para quienes buscan generar resultados en los diferentes espacios de representación popular.

Vuelve a leer: Hipólito Deschamps se registra como precandidato único a la gubernatura por MC

SU RENUNCIA AL PAN

El precandidato reiteró que su renuncia al PAN, partido en el que militó por varios años, se debió a que el partido comenzó a utilizarse como una agencia de colocaciones para puestos políticos.

“El PAN es un buen partido y hay buenos panitas, muchos de los cuales se han acercado conmigo, pero el problema que tiene es la cúpula, ¿Qué dirigente de un partido a nivel nacional asegura su puesto antes de ir a elección?, ellos ya aseguraron su lugar y no tienen que rendir cuentas”, argumentó.

Dijo estar agradecido con las oportunidades que el partido albiazul le brindó, pero, manifestó, se tomaron decisiones que afectaron la estructura del mismo.

“Es un partido al que le agradezco que me haya dado tantas oportunidades, pero cambió para mal y por eso decidí retirarme de él, la gente ya no quería participar en el PAN, ni la propia coalición del PAN, PRI y PRD ha logrado convencer de que se lancen por las propias candidaturas, la situación no es como la están pintando ellos, no tendría sentido que en un partido como MC esté llegando gente que quiere participar”, expresó.

Local Coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz definirá candidatos a senaduría; va fecha

SOBRE EL EQUIPO POLÍTICO

Ante los señalamientos que hizo el dirigente de Fuerza por México Veracruz, Eduardo Vega Yunes, en torno a que le quitaron alrededor de 200 mil votos a Movimiento Ciudadano al sumar a su plan de trabajo al Equipo Político Veracruz rumbo a las diputaciones locales, integrado en su mayoría por docentes, Deschamps Espino Barros, consideró que los votantes no deben verse con desprecio.

“Los votantes no son ‘barajitas’, es una deshumanización referirse a las personas de esa manera es ofensivo, nosotros no vemos las cosas de esa manera, no lo vemos como grupos, nosotros estamos convencidos de que cada persona tiene su propio valor y, por tanto, la oportunidad de decidir quién serán sus representantes”, comentó.

Además, manifestó que en caso de tener un proyecto éste no se presume, sino que se guarda y se pone en marcha cuando sea el tiempo correcto.

“Si tienes algo así o en tu proyecto tienes resultados de esa manera no los presumes, los guardas, nosotros somos un organismo ordenado, bien liderado, como candidato me siento muy cómodo, veo orden y eso es muy importante, sí veo a MC siendo una fuerza política en el Congreso local”, dijo.

LAS DECISIONES DE MC

La Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano decidió que Dante Alfonso Delgado Morales, hijo de Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional, sea la primera fórmula al Senado de la República por Veracruz; y Sergio Gil Rullán, encabece la lista de plurinominales de diputaciones federales.

Al respecto, el precandidato defendió las decisiones del partido al afirmar que Dante Alfonso Delgado Morales es la primera vez que participa en la política, a pesar de tener 44 años de edad y ser uno de los mayores representantes políticos en la entidad.

“A diferencia de otros personajes del estado, en el caso del hijo de Dante, él nunca ha participado en política, este es el grado de hartazgo de la ciudadanía, que tomó la decisión de participar a pesar de que a sus 44 años no había tenido ninguna participación política. No está pidiendo regalado nada, va a una elección, es un ciudadano que tiene un padre exitoso en política, pero decidió participar”, expuso.

Por el caso de Sergio Gil Rullán, puntualizó que es un político con gran trayectoria y que se trata de un reconocimiento que se da en todos los partidos políticos.