En Dubái pagan como oro la miel veracruzana

En cien por ciento ha incrementado la demanda de miel en el mundo, asegura el apicultor coatepecano Daniel Carmona Cortina, quien asegura que las variedades que tienen mayor demanda son la cítrica, que en Dubái es oro y la mantequilla, cuya producción se va para Alemania. En ese contexto, dijo, los precios están “por las nubes”, además de que de abril a la fecha la floración “pinta muy bien”, así como que la producción no alcanza para cubrir la demanda que tiene.

Entrevistado vía telefónica, pues viajaba de Martínez de la Torre donde terminó la floración cítrica hacia Alvarado para aprovechar la floración de mangle, recordó que hace dos años, la miel de arroz proveniente de China les afectó muchísimo, por lo que entonces tuvieron que rematar su producción y además dejarla fiada y ni así la querían los clientes.

Aclaró que el precio del producto depende de la variedad, pues él trabaja cuatro: cítrica, de mangle, multiflor y mantequilla, la cual hace dos años les pagaron entre 22 pesos el kilo la multiflor y en 30 pesos la de cítricos, cuando actualmente está en alrededor de 60 y 70 pesos el kilo.

Dijo que esa miel que había entrado al país a precios muy bajos, les afectó tanto que les “partió el queso”, pero que afortunadamente ya no siguió llegando, lo que ha representado un incremento en la demanda de alrededor de cien por ciento luego de la pandemia, quizá por sus propiedades para mantener una buena salud y alimentación.

La producción, comentó el productor, depende de la floración, aunque de abril a la fecha la han observado muy favorable, a pesar de que la mancha urbana les ha ido ganando terreno y afectando la producción que puede llegar a ser de entre 250 y 300 kilos por caja al año.

PRINCIPALES POLINIZADORES

Las abejas son los principales polinizadores, lo que permite la reproducción de muchas plantas de importancia económica para la alimentación y otros aspectos de la vida, sin embargo se ven amenazadas a causa de la degradación ambiental provocada por el cambio de uso de suelo, por la intensificación de la agricultura, por la urbanización, por la fragmentación de hábitats, lo que genera un reto para el gran servicio ecosistémico del que nos beneficiamos todos, asentó la doctora Luciana Porter Bolland, de la Red de Ecología Funcional del Instituto de Ecología (Inecol).

Explicó que al ser Veracruz un estado donde se produce mucha miel tanto de Apis, la miel convencional, como de Meliponinos, abejas sin aguijón, éstas también se enfrentan al cambio de uso de suelo, degradación de hábitats, uso intensivo de agroquímicos, lo cual debe tomarse en cuenta en la proyección de cómo debe darse el desarrollo sustentable.

Veracruz es uno de los estados más importantes en la producción de miel de exportación, con el lugar cuarto o quinto, pero esa riqueza está amenazada por los procesos de intensificación de la agricultura, por la homogeneización de los paisajes y los cultivos transgénicos sobre todo en el norte del estado, advirtió.

El otro tipo de miel que se produce en el estado y que también tiene una gran importancia económica y biocultural es la que se produce por abejas nativas, Meliponinos, que se ve amenazada por los procesos de cambios de uso de suelos.

Los productos de la colmena son importantes para la atención de la salud, para la alimentación, pero también para las costumbres y para la generación de los recursos económicos porque hay muchos sectores del campo que dependen de la venta de miel, pero el uso de agroquímicos con fines de insecticidas empobrece muchas de las flores y plantas, donde las abejas pueden obtener el polen y el néctar, y por otro lado hay algunos agroquímicos que están diseñados para matar insectos, que eliminan a los dañinos pero también a los benéficos. “Se implementan esos insumos para optimizar la producción, sin embargo se afecta a otro tipo de relaciones en la naturaleza que son importantes para la misma producción”.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por ejemplo, la vainilla en Veracruz, donde no tiene la importancia que podría tener debido a que los costos de producción han aumentado porque ya no existen en muchos lugares los polinizadores que facilitan la reproducción sexual de la orquídea y con ello la producción de la vaina, por lo que en muchos lugares la polinización se tiene que hacer manualmente lo que implica un costo muy alto, dijo.

En México aún hay muchos ecosistemas, por lo que no se puede decir que estamos en el mismo nivel de amenaza que otros países más industrializados con paisajes más empobrecidos y con una agricultura intensificada, aclaró, donde las personas que tienen abejas obtienen sus mayores ganancias porque los industriales los contratan para que las lleven ahí a hacer su trabajo.

“Es importante reconocer el papel de las abejas, pues aunque hay otros animales e insectos que también aportan a la polinización, éstas son muy importantes”, señaló.

La diversidad y la riqueza de abejas es amplia, puntualizó puesto que hay muchas especies, unas más vulnerables que otras, entre las que hay muchas que se ven amenazadas porque tienen relaciones específicas por ciertas plantas, porque requieren condiciones de mayor conservación, sin embargo falta investigación para afirmar que tanto se está afectando a las abejas

La investigadora, añadió que desde las políticas públicas hasta las decisiones que toman las personas inciden en el cuidado de la riqueza que tiene Veracruz, por lo que para protegerla se debe considerar qué tipo de alimentos consumimos y darle prioridad a una alimentación más orgánica que no requiere de una agricultura tan industrial que modifica los paisajes, que depende tanto de los agroquímicos. Qué ponemos en la mesa, hasta propiciar paisajes ricos en diversidad de plantas, parques en las ciudades, sistemas agroforestales en el campo, incide en el cuidado del medio ambiente.

Aunque Veracruz es un estado muy modificado y deforestado, todavía tiene una gran riqueza, pero hay muchos procesos que amenazan la riqueza de los paisajes que todavía tienen una gran variedad de plantas, de especies nativas y de otro tipo que son fuente de alimento y hogar de las abejas.

Aconsejó el fomento de parques y jardines comunitarios con muchas plantas; más que concreto, vegetación con flores, con espacios para que las abejas puedan libar.

PRODUCCIÓN VARÍA POR VEGETACIÓN

Jazmín Estrella Chévez Martín del Campo, estudiante de doctorado del programa Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM, comentó que al visitar a productores de Zozocolco y Atzalan éstos les mencionaron que la producción varía mucho de acuerdo a qué tanta vegetación hay en la zona porque las abejas dependen de que haya suficientes flores para colectar el néctar.

Le dijeron que en las zonas donde había mucha vegetación era probable que pudieran cosechar de dos a tres litros por caja, aunque hay una diferencia importante entre Apis y Meliponinos, porque los nidos de éstos son más pequeños producen menos miel.

En general la gente dice que en promedio llegan a cosechar un litro por colmena pero en lugares donde hay mucha vegetación se pueden cosechar hasta tres litros.

En los lugares que están muy empobrecidos en árboles y vegetación, la gente cosecha alrededor de 200 mililitros, “incluso hay gente que refirió que aunque tenían muchas colmenas le estaban sacando tan poquita miel que no tenía sentido hacer la cosecha y prefieren dejarlas descansar hasta el siguiente año, esperando una mejor floración”, indicó.

Todo esto le ha llevado a determinar que a mayor espacios con mayor diversidad de usos de suelo “como un poco de bosque, un poco de zonas agrícolas y un poco de selvas, puede haber mayor producción de miel”.

Dijo que la gente más sensibilizada con los manejos ecológicos tiene muy presente la importancia de tener árboles melíferos porque sabe que sus abejas los visitan, sin embargo como la cobertura de vegetación obedece a muchos otros intereses, hay gente que por dedicar algunos espacios a otros usos tumba los árboles, por lo cual trabajan en cómo poder conciliar con esos intereses para que no afecten a las abejas y a los apicultores.

Lo que se intenta es que en el manejo ganadero se dejen árboles de forraje, o que provean de sombra al ganado y muchos de éstos son melíferos. “Es cuestión de buscar opciones y estar abiertos a otros manejos que pueden enriquecer los campos con árboles como son la chaca o palo mulato, que es muy bueno para las abejas, entre otros de los que además se puede obtener harina y alimento para el ganado”.

FUMIGACIÓN DE PLAGAS DAÑA A ABEJAS, ALERTAN

CÓRDOBA, Ver.- Las abejas son polinizadoras indispensables para mantener el equilibrio de la biodiversidad, expone Ricardo Rodríguez Deméneghi, coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba, quien invitó a la población a ayudar en la conservación de este insecto, que también resiente las consecuencias del cambio climático.

“Las abejas son el polinizador número uno a nivel mundial, hay otros hay otros como los murciélagos, las aves nocturnas y otro tipo de insectos, pero el número uno es la abeja”, y señala que la polinización es el aceleramiento del proceso de fecundación de una planta.

Agregó el coordinador que en el mundo vegetal es necesaria la existencia de polinizadores para obtener todo tipo de cultivos, no únicamente los agrícolas de sustento, sino cualquiera.

Desafortunadamente, la abeja ha sido atacada por los medios de erradicación de plagas.

En la zona de Cuitláhuac, dijo, se realiza la fumigación aérea, que únicamente afecta a los insectos dañinos para un cultivo, sino que matan en su totalidad a las abejas. “Los productores después dicen que no tuvieron cosecha porque no prendieron las flores”, y agregó que para que haya un fruto primero tiene que haber una flor y la flor es el receptáculo donde se hace la polinización, pero requiere la mayoría de los casos de un agente externo, es decir, las abejas.

Foto: Cortesía Sandra Luz Pérez

“En la zona de Fortín tenemos varios campos de cultivo de esta planta y tiene que ser polinizada una a una y ese trabajo lo hacen las abejas”, resaltó.

Su importancia es tal, abundó, que todos los gobiernos en todo el mundo se unen en su defensa, por eso se nombró el Día Mundial de la Abeja, ya que dependemos de ella para tener equilibrio en todos los productos agrícolas.

Añadió Ricardo Rodríguez Deménegui que en la región se están dando cambios de cultivos, conocido también como movimiento de la frontera agrícola, es decir, que se actualmente hay cultivos que hace 40 años no existían porque no había las condiciones necesarias de condensación de humedad para tener el cultivo de limón, entonces “para poder llevar a cabo ese proceso natural intervinieron directamente las abejas, que llevaron a cabo la polinización para la introducción de este nuevo producto en la zona”, señaló.

Las fronteras agrícolas se mueven por el cambio climático, que también afecta a estos insectos.

“Ayer tuvimos una temperatura relativamente alta comparada con la registrada 10 años atrás y, nos estamos adaptando a esto. Por esa adaptación nadie se está preocupando de las abejas que están muriendo por golpes de calor y porque hacen las fumigaciones aéreas; si continuamos así nos vamos a quedar sin productos agrícolas, ya la disminución de cosechas es constante, pero no nos preocupamos porque la producción que no tenemos, la importamos.

¿CÓMO AYUDAR A LAS ABEJAS?

Para ayudar a las abejas podemos poner tapitas de agua azucarada en puntos altos, si tenemos la inventiva, podemos poner un bebedero de aves a donde también llegarán las abejas a tomar agua.

Necesitamos aumentar su producción. Un tip que destacó es que donde hay abejas no hay moscos ni moscas. “Si tienes un panal en tu casa lo que haces es tirarlo; no lo hagas porque mientras esté no habrá moscos”.

La producción de miel en nuestra región se acabó, aseveró Rodríguez Deméneghi porque “antes en los caminos rurales de la zona veíamos los cajones de colores que actualmente ya no vemos porque se acabó la miel y con ello las abejas".

"Además de que entre las mismas abejas hubo otra invasión, la de las abejas africanizadas, que tampoco se toma en cuenta”., aseguró

MIEL, PALETAS Y COSMÉTICOS

Miel liquida, miel cremosa tipo mantequilla, jalea real, propóleo polen de flores, dulces e incluso cosméticos que ayudan al cuidado de la piel son algunos de los productos derivados de este liquido cristalino de color amarillo que es obtenido gracias a la polinización y trabajo de las abejas.

Sandra Luz Pérez Bello es productora de miel de la zona; recordó cómo su padre Aurelio Pérez Núñez se dedicó a este negocio familiar y ahora ella es la encargada de su apiario de 600 colmenas. El clima, el suelo y la humedad son factores que los apicultores reconocen como una base importante para la producción de la miel, sin embargo en este 2021 la producción no fue muy buena, pues debido a la sequía la obtención de este dulce bajó 60 por ciento.

Con su marca “Vansam” desde hace 60 años están dedicados a la elaboración artesanal de productos a base de miel, pues hace 10 años nació “Abigail Cosmetics”, donde las cremas, talco y jabones son hechos con este insumo.

Sandra Pérez dijo que la idea nació cuando acudieron a un congreso, antes de la llegada de la pandemia de Covid-19 y al ver la baja venta de este producto, una cosmetóloga cubana empezó a explicar el proceso para hacer diversos productos y este producto representa "su venta fuerte".

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La crema se divide en tres tipos, corporal, de jalea real y propóleo las tres con toques de miel.

Es bien sabido que una de las propiedades de la miel es humectar, por ello este producto ahora es incluido en los cosméticos artesanales que no son probados en animales y son libres de químicos lo que no daña la piel.

Explicó que los jabones que en Vansam son nutritivos y exfoliantes, para las líneas de expresión estos incluyen productos como avena, vino, propóleo, naranja o lavanda. Llaman a tener cuidado con la venta "en botellas de agua, licor o mayonesa; quizá sea bueno pero pierde la calidad por el recipiente".

Por ello recomendó la productora la compra de este producto directamente con los productores, “muchos pueden decir que si la miel se hace azúcar les devuelven el dinero, pero la cristalización de la miel es símbolo de pureza, entonces realmente si la miel cristaliza es 100 por ciento natural, el recipiente donde se envasa depende”.

Finalmente la productora Sandra López reiteró que este día 20 de mayo se hizo para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas humanas a las que se enfrenta y su contribución para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas por ello este día es el Día Mundial de las Abejas.