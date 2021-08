En este taxi no te puedes subir; es solo para mascotas

Veracruz, Ver.- Entre los más de 8 mil taxis que circulan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el marcado con el número económico 8191 destaca no solo por ser rosa, sino porque es el único que presta servicio exclusivamente para mascotas.

Su conductora es Lorena Ortiz Rendón, quien trabaja como taxista desde hace 10 años, los últimos dos prestando servicio únicamente para el traslado de perros y gatos cuando sus dueños requieren transportarlos al médico veterinario, estéticas o guarderías.

Lorena Ortiz relata que todo empezó en julio del 2019, cuando se involucró con el trabajo que realizaban colectivos y agrupaciones civiles dedicadas al rescate de mascotas, a quienes ayudaba con el traslado de los animales.

Pronto alguien le sugirió que ofreciera el servicio de taxi pet, ya que en Veracruz era complicado que los taxistas llevaran pasajeros con animales y quienes lo hacían elevaban mucho sus costos y complicaba el pago a quienes lo requerían.

Lorena adaptó su unidad con forros en el piso y los asientos y empezó a alternar los servicios habituales con los que daba a las personas con mascotas, pero la pandemia de Covid-19 la hizo decidirse solo a prestar servicio a mascotas.

“Yo empecé con el traslado de mascotas como una opción más al servicio de taxi, en julio de hace dos años, empecé como algo eventual porque grupos animalistas que hacían rescate pedían servicio, pero ya cuando empecé fuerte con traslado de mascotas fue a inicio de la pandemia en marzo del año pasado, cuando me dije que no quería tener más pasajeros para no arriesgarme”.

Actualmente el taxi pet de Lorena es un servicio requerido con regularidad por consultorios de veterinarias y estéticas caninas, así como amantes de los animales que necesitan trasladar a sus perros y gatos de un lugar a otro.

Además de ofrecer un servicio que ningún otro taxi ofrece, Lorena realiza gran parte de los traslados de mascotas sin necesidad de que los dueños viajen con ellos, ya que ha dado la confianza de seguridad a sus clientes, nuevos y habituales.

En su taxi pet rosa, los asientos son ocupados por perros criollos y de diversas razas, desde Chihuahua hasta Gran Danés, Boxers, Pitbull; lo mismo que gatos. En todos los casos, afirma que les brinda la confianza para que no se estresen en el trayecto.

Lorena Ortiz Rendón, conductora del taxi pet/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

El nicho de mercado que aprovechó le permitió librar la pandemia sin afectaciones a su economía, pues aunque son menos los servicios que ofrece en relación a cuando prestaba el traslado solo a personas, en este caso recibe un mayor pago que acuerda con el propietario de las mascotas para no excederse.

“La carrera mínima es de 50 pesos, sobre eso se hacen ajustes, pero no son precios elevados de un taxi normal que cuando uno viaja con su mascota cobra hasta el doble, yo me ajusté a eso porque la idea es que sea un costo accesible a los dueños de las mascotas”.

“Me quedé sorprendida porque tengo mucha demanda, no me puedo quejar y gracias a Dios puedo decir que la pandemia no la sentí porque no he dejado de trabajar ni un solo día, es mucho el servicio que me solicitan”, aseguró.

En su taxi pet rosa se cuenta con papel, franelas y liquitos desinfectantes para tener siempre limpia y lista la unidad para cada servicio.

Los perros son atados con una correa larga que los permite estar cómodos en los asientos traseros, mientras que los gatos se trasladan en transportadora para que vayan cómodos y sin estrés.

Debido a la pandemia, permite que viaje máximo dos personas por cada mascota, aunque una regla es siempre aclarada antes de usar el servicio, las mascotas no pueden ir en el suelo porque para ella es primordial la comodidad de los animalitos.

“Trabajo con estéticas, la mayoría de las veterinarias también me solicitan para el trabajo, también para guarderías tengo clientes que me piden llevar a sus perritos en las mañanas y regresarlos en las tardes”.

Lorena afirma que disfruta su trabajo con mucha pasión, ya que logró juntar dos de las cosas que más le gustan, que es conducir un automóvil y pasar mucho tiempo con animales domésticos como perros y gatos.

Actualmente el taxi pet de Lorena es un servicio requerido con regularidad por consultorios de veterinarias/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Me encanta manejar, me encantan los animalitos, tengo una muy buena conexión con los perros y la verdad disfruto mucho lo que hago, me han salido muchos viajes fuera de que tengo que llevar a las personas con sus mascotas a otras ciudades y algo que también disfruto mucho”.

Su meta para el 2022 es ampliar el servicio de taxi pet en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río con al menos dos unidades más, ya que actualmente es tan demandado su servicio que no cuenta con día de descanso.

Por ahora, recibe las solicitudes de su servicio a través del 2291331291, en el que se pueden agendar citas para el día y horario que sea requerido.