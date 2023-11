En homenaje, artista pinta el rostro de su madre en panteón de Veracruz

Veracruz, Ver.- Como un homenaje a su madre quien falleció víctima de cáncer en pleno mes de octubre, Andrea Guadalupe decidió pintar su rostro en un espacio de la barda del panteón jardín en el marco del Festival Catrinas que se inauguró este miércoles 1 de octubre.

De profesión maestra de primaria, Andrea Guadalupe comenta que es la primera vez que pinta un rostro y pensó justamente en el de su madre porque hace cuatro años perdió la batalla contra el cáncer de ovario, en el mes de la lucha contra esta enfermedad.

“Mi mamá se llamaba Norma García Soberanes y falleció hace cuatro años, justamente en estas fechas, es la primera vez que pinto un rostro y lo sentí muy terapéutico porque ha sido muy difícil estar sin ella, al pintar su rostro siento que descansé un poquito, pude sacar cosas internas que yo tenía”, expresa.

Además del rostro de su madre, el mural tiene flores y un moño rosa que hacen alusión a la lucha contra el cáncer, como un mensaje para que las mujeres se hagan sus revisiones continuas.

Y es que reconoce que la detección del cáncer de su madre no fue oportuna y la enfermedad ya se encontraba en avance.

“Esto también es un mensaje para que las mujeres tomen en cuenta que el cáncer si se detecta a tiempo puede ser curable, en el caso de mi mamá fue tardía la detección, le dijeron que si ella se hubiera realizado una colposcopia o un ultrasonido pélvico se hubiera tratado a tiempo, en realidad ella solo se hacía su Papanicolaou y ahí no salió nada”, relata.

Andrea asegura que la pintura le llamó su atención desde muy joven y se inició en la actividad con el grafiti y aunque a su madre no le agradaba mucho al final terminó aceptado.

Sus primeros trabajos fueron la creación de letras en algunas paredes o anuncios y posteriormente se inclinó por el diseño en la elaboración de productos y accesorios para regalos.

“Desde los 15 me llamó la atención la pintura, empecé en el grafiti y poco a poco me fui independizando, al principio a mi mamá no le agradaba mucho porque quizá se preocupaba por mí pero ya después empecé a hacer mantas para fechas especiales y me ayudaba a comprar los productos cuando no me daba tiempo”, recuerda.

El rostro de su madre quedó plasmado en la barda del panteón privado de la ciudad de Veracruz como parte del Festival de Catrinas 2023 donde 10 artistas crearon murales para darle vida a la estructura en estas fechas de Día de Muertos.