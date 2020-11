En Jamapa, donde mataron a la alcaldesa, la policía está desarmada

VERACRUZ, Ver.- El cargo de presidenta municipal en Jamapa fue el primero que desempeñó Florisel Ríos Delfín en el ámbito político, quien fue asesinada en la comunidad de Ixcoalco la mañana de este miércoles. Inscrita como militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pero abanderada en la alianza con el PAN, Ríos Delfín asumió el cargo el 1 de enero del 2018. En la zona es reconocida por empleados municipales y pobladores como una persona originaria del municipio, por lo cual tenía arraigo. Madre de dos hijos, estaba casada con Fernando “N”, hoy prófugo de la justicia, también originario de Jamapa, que es un municipio colindante con Medellín de Bravo, Cotaxtla, Tlalixcoyan, Soledad de Doblado y Manlio Fabio Altamirado; región asolada por hechos de violencia en los últimos años. En la misma situación está Paso del Macho. Actualmente su cuerpo de policía se encuentra a cargo del ayuntamiento, aunque se desconoce con exactitud el número de elementos que la integran, ya que no hubo información que pudiera ser corroborada por algún funcionario municipal.

Después de su asesinato se desplegó un operativo en la región para dar con los responsables, de acuerdo con información emitida por autoridades de Seguridad Pública. En las carreteras estatales se podía observar el paso de algunas patrullas de la Guardia Nacional, Fuerza Civil y Secretaría de Marina.

Policiaca Secuestran y luego matan a la alcaldesa de Jamapa

Sin embargo, alrededor del Palacio Municipal, en la cabecera de Jamapa, no había presencia policial, salvo de un par de elementos locales que se mantenían en la comandancia. Las oficinas municipales se encontraban completamente cerradas, a unas horas de su homicidio y las actividades por parte de la ciudadanía transcurren con normalidad, aunque impactados por la noticia, entre lo poco que comentaron sobre el tema.

Ayuntamiento de Jamapa | Foto: Raúl Solís

En una de las dos supuestas viviendas que, señalan los pobladores, tenía la alcaldesa, solo una patrulla se encuentran resguardando el lugar. Cabe destacar que en la última entrevista que ofreciera a un medio de la Ciudad de México, la alcaldesa comentó que se sentía amenazada y temía por su vida, pues ni si quiera contaba con la protección de su policía municipal al estar desarmada. “En este momento sí temo por mi familia, ya no por mí porque yo si estoy en este tema, el ver que mi familia está separada mi esposo en otro lugar y mis hijos resguardados. No tengo el respaldo de la policía municipal, me dice el comandante de qué manera la respaldo si no tenemos ni un arma, no podemos defenderla y en este momento tengo muy poco presupuesto”, comentó. Ante ello, dijo haber solicitado la ayuda del secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, ante el temor de sufrir un ataque armado, pero éste, indicó, no la quiso apoyar.

“Ese fue el tema por el que me dirige hablar con el secretario de Gobierno y me arrepiento enormemente por la manera como me trató, como mujer no lo merecía. Me acerque a él y me dijo, te quiero decir que estás mal, tu municipio está mal y si tu esposo no se entrega no te voy a regresar las armas a tu policía, tengo una policía desarmada y te vamos a quitar la policía”, dijo la edil.

Alcaldes asesinados

Apenas el fin de semana pasado, alcaldes de siete ayuntamientos perredistas declararon haber sido amenazados presuntamente por el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, para que apoyen a los candidatos de Morena en esos municipios. Encabezados por Sergio Cadena Martínez, mencionó que uno de estos ayuntamientos amenazado fue el de Jamapa, donde hace unos días se llevó a cabo un operativo para detener a dos funcionarios municipales y a la extesorera. En Veracruz, al menos ocho alcaldesas y alcaldes han sido asesinados en los últimos diez años en diversos ataques con armas de fuego. A la lista se le suman 15 exediles, de todos los partidos políticos.

Alcaldes perredistas, ayer en rueda de prensa | Foto: Jesús Escamiroza

Sin embargo, en lo que respecta a la actual administración estatal encabezada por Cuitláhuac García, suman cuatro casos con el de la alcaldesa de Jamapa.

Local Esposo de alcaldesa de Jamapa exige justicia

En febrero de este año fue asesinado Jorge Baruch, expresidente municipal de Soconusco, mientras que en octubre tuvo el mismo destino Orlando Benardino, expresidente municipal de Atzalan. Caso similar fue el de Maricela Vallejo, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, asesinada en abril del 2019 y ocho meses después el expresidente municipal de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, quien fue asesinado de varios disparos.

Repudian asesinato

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, responsabilizó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, del asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín.

Recordó que ella formaba parte de los presidentes municipales del Sol Azteca que han protestado por el trato humillante y represivo de parte del gobierno del estado y a través del secretario de Gobierno.

“Es un acto criminal que debe ser repudiado, condenado, esclarecido y castigado hasta sus últimas consecuencias. Responsabilizo directamente al gobernador Cuitláhuac García y a su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de este crimen”, dijo.

Asimismo, le exigió al gobierno federal que tome cartas en el asunto y no solape el ambiente de violencia que ahora ha llegado hasta actos criminales como el asesinato de una presidenta municipal.

En contraste, Mayra Yaneth Torres Domínguez, presidenta de Chacaltianguis; Karina Lugo Barrón, de Zacualpan; Gisela Ramón Contreras, de Villa Aldama, y Esteban Bautista, presidente municipal de Mecayapan, todos perredistas, negaron en conferencia de prensa haber recibido amenazas por parte del secretario de Gobierno e incluso dijeron que los han apoyado con obra pública en beneficio de sus habitantes. Pidieron al dirigente estatal, Sergio Cadena, dé a conocer quiénes son los alcaldes que han sido amenazados. “Es un gobierno de puertas abiertas, el cual siempre nos han atendido, es un gobierno diferente”, señalaron.

El dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, lamentó el crimen y dijo solidarizarse con los familiares, amigos y población de Jamapa, por lo que se sumó a la exigencia de la pronta resolución de su asesinato: “ Veracruz es un estado sin control de la violencia en la entidad, con un gobierno federal que le apuesta a la desaparición de recursos federales para la seguridad de los municipios con la eliminación del Fortaseg”, añadió.

Local Se esclarecerá asesinato de alcaldesa de Jamapa: Gobernador

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez, condenó los actos de violencia en contra de las autoridades municipales: "Como dirigente del @PRIVeracruz_, condeno los actos de violencia en contra de las autoridades municipales, a las que se les ha dejado en el desamparo legal, administrativo y de seguridad, y señalado sin fundamento por razones políticas, desde el poder público", acusó en redes sociales.

A esto se sumó la diputada Anilú Ingram Vallines, quien agregó en un mensaje en redes que en este México ahora ninguna mujer está segura. "Condeno el asesinato de la alcaldesa de #Jamapa. En este #México de ahora, ninguna mujer está segura. La violencia es nuestra realidad diaria, solo por el hecho de ser #mujeres. Exijo se condene a los responsables de este crimen que evidencia el clima de inseguridad del país. QEPD", escribió.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa