En pandemia, mujeres con cáncer suspendieron tratamientos

Xalapa, Ver.-Mujeres con cáncer de la entidad, han tenido que suspender sus tratamientos pues derivado de la pandemia por Covid-19, les fue imposible seguir costeándolos.

La presidenta de la asociación Ayúdame Hermano Tengo Cáncer (AHTECA) Ana María Chedraui Obeso, dijo que, aunque en el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” se les ayuda con medicamento, no siempre es todo el que se requiere por lo que los gastos se van incrementando aunado a que se quitaron muchos programas de apoyo como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Local Expo de autos antiguos en Xalapa será en beneficio de Ahteca

Recuerda que son muchas las necesidades considerando que en el albergue se atiende a los pacientes del CECAN de escasos recursos con desayuno, comida y cena, donde se hacen necesario además contar con colchones, sábanas y lavadoras, por ejemplo.

“Ahí por lo regular recibimos hasta 140 personas diarias, ahorita menos por la pandemia, no quisimos tener todo tan apretado, pero no solo eso, son muchísimos gastos porque aparte, mucha gente que no se queda a dormir en AHTECA bajan porque vienen con sus familiares y vienen gente muy pobre que son agricultores y gente que tiene muy pocas entradas y esta enfermedad es carísima, también en eso les damos apoyo con comida, además de medicamento”.

Aunado a ello les apoyan con estudios que les es imposible pagar, o los traslados de su lugar de origen a Xalapa, pues, aunque se cuenta con el apoyo de ADO, a veces es insuficiente ante la demanda que existe.

Este sábado, la asociación civil de Automóviles Antiguos hizo entrega de un cheque por 63 mil 250 pesos que se logró recaudar el concurso de habilidad durante la onceava edición de la Exposición de Autos Antiguos realizada el pasado 16 y 17 de octubre y además se entregó la motocicleta donada por la empresa Dinamo a la ganadora del concurso Karla Lisset Rebolledo Rivera.

De manos del presidente del club Celestino Acosta González, se entregó ese recurso donde reconoció las necesidades de las personas enfermas de cáncer, “y esto la verdad no es nada, pero esperamos que pueda contribuir en algo para ustedes”.

La presidenta de la asociación Ayúdame Hermano Tengo Cáncer (AHTECA) Ana María Chedraui Obeso / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de xXlapa

Ante eso, recibió el agradecimiento de la presidenta de la asociación de Ayúdame Hermano Tengo Cáncer, Ana María Chedraui al referir que las asociaciones siempre están necesitando de recursos para la atención de las personas enfermas.

Te puede interesar: Ve qué medicamentos y productos no están surtiendo a farmacias

“Gracias por ser de las personas que se compromete a apoyar a todas estas instituciones que apoyan a las personas más vulnerables”.