Reparación de calle se convirtió en martirio de baches; la historia

Camerino Z. Mendoza, Ver. - Abrir una calle para instalar la tubería ha representado un problema desde hace tres años para los mendocinos, toda vez que hay tramos que se encuentran en pésimas condiciones y sin un mantenimiento correcto, pues los baches se han tapado con grava y otro tipo de materiales.

En las calles Mártires 7 de enero, José María Neyra y la avenida Hidalgo de la colonia Obrera se observan varios baches que han ocasionado accidentes, "desde que estaba el presidente Reyes está el problema, me desgraciaron la entrada de mi portón; no he tenido dinero para componer la entrada a mi negocio que también es mi casa, ahorita no se han hecho nada", explica una de las vecinas de la avenida Hidalgo.

Esta vialidad es de tránsito diario, pues la calle principal va de Ciudad Mendoza a Orizaba, lo que implica que carros de carga y autobuses pasen diariamente, agravando la situación, pero también las lluvias de los últimos días han barrido la grava que se pone para rellenar los baches.

Los baches se han tapado con grava y otro tipo de materiales / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

"Hubieran venido los días pasados donde llovió, todo iba bajando con el agua y tapó las coladeras; es claro que se inundó, en mi negocio llegó el agua y me veían sacándola con el jalador; no podía hacer más", señala la encargada de una tienda de abarrotes.

Dijo que se está dando prioridad a la zona donde se ubica el palacio, sin embargo, a pesar de los llamados que han realizado no se han tomado acciones y se han caído personas y las bicicletas se atoran en los baches o las rendijas del drenaje cuando la calle está inundada.

Sobre el mismo tema, un propietario de una tienda de bebidas dio a conocer que llevan alrededor de tres años sin una reparación adecuada y aunque se tapan los baches no es suficiente, pues con las lluvias la grava se corre y resulta peor, "de que está fea, lo está, empezaron a meter los tubos, abrían la calle y tardaron en tapar y no es nada en otras calles tardaron más de un mes".

Tras la reunión de diputados de la zona con el titular de la SEV, piden que las autoridades estatales acudan más seguido a Ciudad Mendoza para que vean la situación de los baches y se rellenen con grava.

Levantan las tapas y abren, es de ahí donde nos surten el agua a todos, cuando se inunda no te imaginas el pesar de los encargados, ya mero sacamos nuestras lanchas





Vecinos exigen el cambio de un traga tormentas

Asimismo, los vecinos denuncian que el traga tormentas ya no funciona y cuando llueve se tapa, llegando el agua a las casas, como uno de los vecinos que estaba a la 1:00 de la mañana sacando el agua de su vivienda.

Cabe destacar que las personas que se ponen a tapar los baches de las carreteras han llegado con grava y chapopote para rellenar los huecos.

En la zona se han caído personas y las bicicletas se atoran en los baches o las rendijas del drenaje / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

