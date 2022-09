Obra en maestros veracruzanos, ¿beneficia o afecta a peatones y automovilistas?

La obra de intervención que se realiza en la avenida Maestros Veracruzanos en el semáforo con Adalberto Tejeda ha generado opiniones a favor y en contra tanto de automovilistas como de vecinos de la zona. Pese a que la mayoría de las opiniones están a favor de la obra, ya que aseguran que agilizará el tráfico en el área que es ampliamente transitada, algunas personas consideran que era innecesario llevar a cabo el proyecto.

Para la realización de esta obra se realizó un recorte al camellón de la avenida, lo que provocó que algunos vecinos manifestaran que fue un error porque se trataba de un espacio verde.

Una de las quejas de los automovilistas es que la obra se suma a todas las acciones de rehabilitación que se realizan en varias vialidades de Xalapa, por lo que el tráfico en determinadas horas del día es intenso. La ejecución de las labores fue proyectada para un mes. La obra inició el pasado 15 de agosto y se prevé que concluya el próximo 15 de septiembre.

Dicha obra está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado /Foto: René Corrales

De acuerdo con el Departamento de Movilidad del ayuntamiento de Xalapa dicha obra está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Para el desarrollo de la misma se realizó un recorte al camellón sobre la avenida Maestros Veracruzanos para permitir que los vehículos den vuelta a la izquierda sin afectar la circulación. Con lo anterior, se abrirá un carril para vuelta izquierda y se contará con tres carriles para transitar sobre la avenida.

El objetivo, según los datos proporcionados, es hacer una modificación para aportar una solución vial, mejorar la circulación en el crucero y ampliar la capacidad del número de vehículos que pasan en esta intersección.

¿Qué dicen vecinos y conductores de obra en Maestros Veracruzanos?

Para los trabajadores de la tienda de autoservicio ubicada frente a la obra el proyecto es benéfico porque hará que el tráfico sea más ágil. “Yo sí estoy de acuerdo porque eso permite también que los clientes puedan dar vuelta sin contratiempos”, expuso Jesús Sánchez.

Los empleados del café consideraron que la obra mejorará la vialidad, además de que no es perjudicial para el negocio en el que trabajan. “Ahora sí se tiene un poco de molestia de parte de los conductores, pero sí es un beneficio, a nosotros no nos molesta y no es algo que vaya a perjudicarnos”, comentaron.

Sin embargo, Yolanda Gómez, vecina de la zona, manifestó que fue un error haber reducido el camellón porque era parte del área verde del lugar, “aunque se vea que es poco, se trata de vegetación que sí ayuda con la captación de agua que tanto se requiere en la ciudad”.

De la misma forma opinó Pablo Mendoza, quien dijo que las zonas verdes se han ido reduciendo por la construcción de obras. “No se puede privilegiar la colocación de cemento en lugar de los espacios verdes que ya son pocos en la ciudad”, expresó el vecino del lugar.

El conductor Alfredo Manuel López dijo estar de acuerdo con la obra, pero también pidió a las autoridades que no se extiendan las actividades porque el tráfico en determinadas horas es “insoportable”.

Maricela Contreras indicó estar a favor de la obra; sin embargo, espera que esta concluya en el periodo establecido, “se tienen muchos atrasos en todas partes, lo que necesitamos es agilidad porque las vías alternas se saturan y muchas veces llegamos tarde a las citas aunque se salga de casa a tiempo”.

¿Qué negocios hay en la zona de Maestros Veracruzanos?

La zona de la obra, ubicada frente a una tienda de autoservicio y un reconocido café, está perfectamente señalizada con conos y una red de color naranja como medida de precaución para los automovilistas que vienen de la avenida 20 de Noviembre o de Circuito Presidentes.

A unos metros de llegar al semáforo la vialidad se reduce a dos de los tres carriles de la avenida, lo que en “horas pico” el tráfico aumenta.

Ante ello, elementos de la Dirección de Tránsito del Estado se ubican en el lugar para lograr agilizar el recorrido de los conductores que se dirigen hacia la avenida Lázaro Cárdenas.

Para la realización de la obra se cuenta con dos equipos de maquinaria, una retroexcavadora y una aplanadora. Los trabajadores que se encuentran ahí aseguran que se tiene más del 60 por ciento de avance, por lo que consideran que sí será posible que la obra sea entregada el 15 de septiembre.

Señalaron que lo único que tienen en contra es la lluvia que se ha registrado en los últimos días en la capital veracruzana, dado que no les permite continuar con sus actividades.

Manifestaron que las actividades inician desde las ocho de la mañana y concluyen pasadas las seis de la tarde, en ocasiones un poco más tarde.