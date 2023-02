Empresarios, académicos y ciudadanos impulsan la defensa del INE; crean "Ver por Veracruz"

Empresarios, académicos, políticos, intelectuales y ciudadanos representantes de diversos sectores, integraron el Grupo Ver por Veracruz; su objetivo es impulsar la defensa del INE y evitar la desmantelación de la democracia desde el poder.

En conferencia de prensa, ayer, expusieron que su labor no es ser anti gobierno, ni anti nada.

Una primera medida que asumirán como grupo, dijo, Jorge Flores, empresario y quien fue el vocero que dio a conocer los objetivos y metas de Ver por Veracruz, es apoyar y participar en la próxima marcha en defensa del INE, que se llevará a cabo en el país y que ellos impulsarán en Xalapa.

Indicó que este grupo es un colectivo diverso que agrupa posturas plurales y que se crea por la urgente necesidad de responder a una postura que es antidemocrática, “somos apartidistas que buscamos sumar para lograr mejores cosas para el país”.

Expuso que rechazan posturas radicales y extremas que van contra el proceso democrático del país.

¿En qué consiste el Grupo Ver por Veracruz?

Al tomar la palabra, Antonio Nemi Dib aclaró que este grupo no tiene como objetivo sustituir a los partidos políticos, “no buscamos el poder público, aquí hay muchos que militamos o que militamos ahora, pero sus proyectos no se aplicarán aquí, no se trata de causas particulares, sino sumar voluntades para conseguir una misión común”.

"No es un movimiento anti nada, ni que pretenda disputarle a nadie nada, aquí lo que se busca es trabajar en común contra una catástrofe en Veracruz que es resultado de muchas medidas tomadas a lo largo de muchos años y que ahora nos ha llevado a circunstancias lastimosas en materia de salud, educación o seguridad”.

Al explicar los motivos para crear esta nueva agrupación, el exrector de la UV, Raúl Arias Lovillo dijo que buscan soluciones a los problemas que enfrenta el país por una política económica improvisada, “basta de ocurrencias desde el gobierno federal”.

Trabajarán, expuso, por crear una propuesta basada en información y conocimiento, “situación que no se da desde el gobierno federal”.

Dijo que el planteamiento de destruir al INE, viene por el fracaso de las políticas del gobierno, “porque si tuviera éxito su programa no tendrían que destruir, es una cínica medida de la 4T”.

Por su parte, Martín Quintano expuso que es lamentable que a pesar de que este gobierno federal tenía como objetivo apoyar a los pobres, “la realidad es que hay mayor pobreza entre la población porque las políticas públicas no han sido acertadas”.

Recordó las palabras del panista Emilio Álvarez Icaza, “estamos en una emergencia nacional debido a la situación económica y política que vive el país, por eso es que tenemos que aportar nuestras convicciones para buscar mejores cosas para los mexicanos .

Entre las personas que asistieron estaban: Antonio Nemi Dib, Raúl Arias Lovillo, Marttín Viscarra, Mario Lozano, Martín Quintano, Donaro Flores, Alfredo Vielma, Américo Zúñiga Martínez, Rodolfo Hernández, Neyla Polanco, Uriel Flores, Carlos Luna Escudero, Miguel A. Cabrera, Diana González y Omar Zúñiga, entre otros.