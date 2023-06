Necesario tener convenios para la aplicación de la llamada Ley 3 de 3: Magistrada

La magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Eva Barrientos Zepeda dijo esperar que existan los convenios de colaboración necesarios para cumplir de forma estricta con la aplicación de la llamada Ley 3 de 3.

Expuso que deberá existir una estrecha comunicación con los tribunales civiles para conocer si existe una sentencia condenatoria que impida a alguna persona ser postulada a algún cargo de elección popular, lo mismo que en materia penal.

"Este 3 de 3 abre varias puertas que es la vía penal, la vía civil, entonces tendremos que estar tribunales en comunicación estrecha con los tribunales civiles justamente para que nos digan si hay alguna sentencia condenatoria en el que se encuentre la responsabilidad de alguien que no esté dando alimentos, igual en el tema penal si alguien fue acusado de algún tipo de violencia y resultó ya con sentencia firme el responsable de estos delitos y obviamente en nuestro tema de violencia política en contra de las mujeres".

¿En qué consiste la Ley 3 de 3?

La llamada Ley 3 de 3 oficializa la suspensión de derecho para ocupar un cargo público en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género, así como por incumplir con pensión alimenticia.

La magistrada presidenta remarcó que se trata de un gran avance que en primer momento intentó implementar el Instituto Nacional Electoral.

“Hubo detalles de falta de coordinación donde no se tenía la información certera de quién estaba ya condenado por estas conductas, pero me parece que es un gran avance y esperemos que existan los convenios de colaboración necesarios para que se implemente y realmente no lleguen al poder personas que hayan incurrido en estas conductas”.

Sobre los partidos políticos, que en ocasiones muestran resistencia a cumplir con algunas acciones afirmativas, remarcó que ahora se tendrá que cumplir con lo que establece la ley de manera obligatoria.

“Como en todos los procesos electorales, ahora ya es ley entonces se tendrán que adecuar a lo que establece la ley”.