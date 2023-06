"Temo por mi vida y mi familia": síndica de Isla al denunciar a presidente municipal

La síndica del Ayuntamiento de Isla, Ivania Dolores Ríos Lázaro dio a conocer que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del alcalde morenista Gustavo “N”, por amenazas, violencia psicológica y violencia política en contra de las mujeres por razón de género.

¿De qué más acusan al alcalde Gustavo “N”?

Aunado a ello, acompañada de tres de los cuatro ediles del mismo municipio, Yarely Galaviz, regidora cuarta del PAN; Gabriel Enríquez, regidor segundo del PT y Gonzalo Sánchez, regidor tercero de MC, lo acusan de ejercicio indebido, incumplimiento de un deber legal y lo que resulte.

"Es la primera vez que estamos envueltos en una situación así, temo por mi vida y mi familia, no quiero ser una más de las mujeres asesinadas del estado, solicito la intervención del gobernador, el secretario de Gobierno y el Congreso del Estado (...) Tenemos temor todos porque directa e indirectamente hemos sido amenazados, intimidados".

Recordó que el 25 de mayo pasado en sesión de cabildo para aprobar estados financieros, ella expresó que no podía avalar ni explicar al resto de ediles, los gastos de abril, puesto que se le ha sido negada la información y el presidente respondió "que no lo sacáramos de sus casillas".

"Después de esa sesión, él se enojó mucho y le dijo verbalmente a una persona 'el equipo aquí ya valió madres, la síndica me anda orquestado a los regidores y me la voy a chingar".

En agosto de 2021, el alcalde electo por el municipio de Isla, Abelino Barrientos Castro, perdió la vida a causa del Covid-19 por lo que fue sustituido por su suplente Gustavo “N” quien rindió protesta el 31 de diciembre de ese año en ese municipio que se encuentra ubicado en la zona sur del estado, limita al norte con Tlacotalpan y Santiago Tuxtla y al sur con Playa Vicente.

Al pedir el apoyo de la Secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos y el Congreso del Estado, dijo que hacen responsable al presidente municipal y quienes resulten, de cualquier cosa que pueda pasarles a ellos y sus familias.

"El propósito de esto no es de coacción, no es económico, no pretendemos llegar a ninguna negociación política con él, simplemente tratamos de enderezar el barco".

Y es que narró que, como síndica, desde hace unos meses ha solicitado información a Tesorería cuyo titular es yerno del presidente municipal, al departamento de Obras Públicas, Contraloría y donde se tiene la información del recurso y las obras, lo que le ha sido negado, pese a ser de las principales responsables de lo que ocurre en el ayuntamiento.

Exponen que han buscado tener una conversación y arreglos con el edil de manera pacífica, sin embargo, no ha sido posible | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Expuso que, aunque han buscado tener una conversación y arreglos con el edil de manera pacífica, no ha sido posible, por lo que incluso ya presentaron oficios ante el Congreso Local y al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) sobre las solicitudes que han hecho y que se les han negado, además de que desde el pasado 9 de mayo no hay contralor en el ayuntamiento que renunció por malos manejos y quien era cuñado del presidente.

"Todavía estamos en espera de respuesta del Congreso del Estado (...) Se han estado presentado los estados financieros cada mes, pero no como la ley marca, la ley orgánica marca que los estados financieros deben ser puestos a la lista los 15 días siguientes de cada mes para su revisión y en su caso aprobación y no se ha cumplido", agregó.