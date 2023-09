Suspenderán servicio de recolección de basura en Xalapa; lo que sabemos

Si tienes basura en casa y escuchas la campana ¡sácala! Ya que el servicio de limpia pública suspenderá labores por un día, por lo que será necesario crear conciencia para que los desechos no se queden en la calle y generen problemas, por ejemplo, que las alcantarillas se tapen y se generen inundaciones debido a las lluvias.

Por qué se va a suspender el servicio de limpia pública en Xalapa

El servicio de limpia pública se suspenderá aproximadamente por 24 horas ya que el jueves 28 de septiembre se celebra el “Día del servidor de limpia pública” por tal motivo los trabajadores no van a laborar ese día, así que se le pide a la población no sacar la basura a la vía pública, primero para no generar mala imagen urbana.

Cabe señalar que debido a las lluvias también se exhorta a la población a no sacar los desechos ya que además de generar contaminación, también se podrían obstruir las alcantarillas y generar inundaciones o encharcamientos, pero no te preocupes, sólo será un día ya que el viernes 29 de septiembre reanudarán actividades.

Dónde se ubican las oficinas de la Dirección de Limpia pública

En Xalapa las oficinas de la Dirección de Limpia Pública se encuentra en la zona de avenida Rébsamen justo en la colonia Mártires de Chicago en el número 131 bis, para cualquier duda o aclaración puedes visitarlas o también te puedes comunicar con ellos al número de teléfono 2282 90 08 41.

Doble Vía ¡Celebración imperdible! Invita Secretaría de Marina a participar en actividades por aniversario

Recuerda que también existe el Centro de Atención Telefónica del Ayuntamiento de Xalapa (CATAX) quienes también te pueden auxiliar con todas las dudas o quejas por el servicio de limpia pública o algún problema que tengas relacionado, enseguida te vamos a compartir el link para que puedes comunicarte con ellos.

Cómo puedo realizar un reporte del Servicio de Limpia Pública en Xalapa

El primer paso es ingresar al portal de catax.xalapa.gob.mx en el que aparecerán varias opciones para tu reporte, en ésta ocasión tendrás que darle clic al apartado que dice limpia pública, en que te mandará a otro mini sitio para que puedas realizar el reporte por fallas con el servicio de recolección de basura.

Ya que estás dentro, ahora te toca elegir entre las múltiples opciones que te manejan en el CATAX, son 11 los inconvenientes por los que te pueden atender en el servicio vía telefónica, cabe señalar que no sólo son quejas, también puedes solicitar servicios como el barrido o solicitar el programa de descacharrización para tu colonia, te dejamos todas las opciones:

Mala conducta del personal de camiones

No pasó el camión recolector

Barrido

Descacharrización para mi colonia

Retirar sólidos voluminosos, ejemplo, muebles, electrodomésticos, orgánicos, entre otros

Actividades de carretoneros

Solicitar inspectores de limpia pública

Montonera fuera de tiempo

Paso del camión sin tiempo a sacar la basura

Paso de camión sin tocar campana

Camión no entra a la calle

El siguiente paso el llenar el formulario que te van a enviar para que puedes continuar con el trámite, si quieres continuar vía internet puedes darle clic al siguiente link CATAX RECOLECCIÓN BASURA o también te puedes comunicar vía telefónica con ellos al número de teléfono 22 82 90 10 10 y le das a la opción 0 (cero), recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes de las 9:00 a las 20:00 horas.