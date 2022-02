En Xalapa los divorcios son pocos; no se harán colectivos

En Xalapa no habrá divorcios colectivos revela el oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, quien señala que no se trata de una campaña que haga la Dirección General del Registro Civil, como pasa con los matrimonios.

"Los divorcios es algo que está contemplado en el trámite normal que hacen las oficialías, no hace falta que se realicen más campañas, en Xalapa no se va a hacer, la instrucción en el estado es que no hay eventos masivos de divorcios".

En ese sentido, agrega que, en la ciudad, por cada tres parejas que se casan, solo una se divorcia, por lo que la tasa es baja en comparación con otros municipios.

En entrevista refiere que la pandemia de Covid-19 hizo que la tasa de matrimonios o divorcio en Xalapa "bajaran un poquito" durante el 2020 porque se cerraron estos trámites al no ser considerados como esenciales.

"Pero en cuestión de porcentajes, de comparativos por cada tres parejas que se casan, sólo una se divorcia en Xalapa, que es un municipio donde se respeta mucho la tradición, la gente es un poquito más arraigada y es poca la tasa de divorcios comparada con otros municipios", dijo.

El oficial del Registro Civil detalla que en 2021 se casaron cerca de mil 500 parejas, mientras que 500 decidieron anular la unión.

De esa forma, aclara que el evento de divorcios que anunció el municipio de Nogales se hará a decisión de sus autoridades, sin que haya sido promovida por la Dirección General del Registro Civil del estado.

"No es por parte del Registro Civil, sino del Ayuntamiento, muy respetable, ellos sabrán de qué manera lo gestionan, pero la instrucción en el Estado es que no haya eventos masivos de divorcios, únicamente bodas colectivas".