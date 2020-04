Enfermera gana amparo para no presentarse a trabajar

Veracruz, Ver.- Una enfermera de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14 de la ciudad de Veracruz ganó un amparo para no presentarse a laborar por su condición de salud que la ponía en riesgo ante el contacto con pacientes con síntomas de coronavirus.

Lo anterior quedó registrado en el expediente 242/2020-II del Juzgado Sexto de Distrito, obteniendo el fallo este martes 21 de abril, quien en días pasados había denunciado en redes sociales que ya había solicitado licencia para hacer cuarentena en casa debido a que padece una enfermedad crónica degenerativa y su salud estaba en riesgo al laborar en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, sus superiores hicieron caso omiso a su solicitud, por lo que ante ello decidió recurrir a este recurso legal para salvaguardar su salud y la de su familia, dio a conocer la enfermera adscrita a la UMAE No.14, ubicada en la avenida Cuauhtémoc de la ciudad de Veracruz.

Desde el día 6 del presente mes solicité mi evaluación por enfermedad crónica y es la fecha en que no me extienden mi documento de encontrarme en condiciones para laborar o no, sin embargo, me ha sometido a una serie de estudios e incluso me internó en el área de urgencias por más de ocho horas por estar descompensada





“Ya me revisaron dos urgenciólogos, dos cardiólogos y ahora solicita un endocrinólogo. Solo solicito mi oficio, desde hace 11 días y no puede poner un diagnóstico. Yo continúo con mi trabajo como hasta ahora, obvio pagando mi equipo de protección personal adecuado, ya que no se nos ha otorgado”, publicó en su cuenta de Facebook en días pasados.

Fue hasta este martes que le admitieron el amparo para evitar seguir trabajando durante esta crisis y de paso deja un antecedente legal para sus compañeros.

Aunque hay que señalar que con este último, ya suman tres casos de empleados del IMSS que tramitan un amparo para no trabajar durante la contingencia causada por la pandemia del Covid-19.

Los anteriores se trató de una enfermera y un enfermero de la clínica 57 del IMSS, de la ciudad de Veracruz, que solicitaron su incapacidad el 2 de abril a su jefe inmediato por encontrarse en el grupo vulnerable o de riesgo mortal y les fue negada.