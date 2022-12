Enfermeras del hospital "Luis F. Nachón" se manifiestan por falta de pagos

Enfermeras del Hospital Civil “Luis F. Nachón” se manifestaron en las afueras de ese nosocomio para denunciar la falta de pago de prestaciones como uniformes y su bono navideño.

Este viernes desde temprana hora, las trabajadoras acusaron que no han recibido respuesta por parte la administración pese a que han preguntado en reiteradas ocasiones sobre el pago.

A decir de la enfermera Lourdes León, el pago de uniformes es una prestación, pero además de que no se los pagan, les exigen que vayan con todo el atuendo a trabajar.

“Lo que queremos son respuestas y hasta que las tengamos nos vamos, y queremos hechos, porque nos dan promesas y nada que nos resuelven", dijo.

Advirtieron que permanecerán en protesta hasta que sean atendidas y reciban una respuesta a sus demandas.

¿Que ha dicho el sindicato de las enfermeras del Hospital Civil “Luis F. Nachón”?

También se quejaron porque no han recibido apoyo por parte de su sindicato, y se sienten presionadas por parte de quienes les demandan el uso adecuado del uniforme.

“No tenemos ningún apoyo del sindicato a pesar de que estamos afiliados; no nos han pagado uniformes. Nos exigen que portemos bien el uniforme, pero no lo han pagado y cuando lo manifestamos nos dicen que a ellos no les importa”, abundó.

La enfermera Miriam Martínez expuso que tampoco les han pagado el bono navideño que es una prestación que complementa al aguinaldo, dado que solo reciben el pago correspondiente a 15 días y no a 30 como estipula su contrato.

Enfermeras del Hospital Civil “Luis F. Nachón” se manifestaron en las afueras de dicho nosocomio | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“También exigimos el pago del bono navideño, porque de hecho de aguinaldo nos dan una quincena y son oficialmente 30 días de salario, pero se complementa con el bono navideño pero tampoco nos dicen cuándo lo van a depositar, nadie nos dice nada”, abundó.