Solo promesas, obras hospitalarias en Papantla y Las Choapas; las historias

LAS CHOAPAS, Ver.– El abandono de dos proyectos, uno en el norte y otro en el sur de Veracruz, tiene en riesgo la salud de miles de veracruzanos. Y es que, tanto la población de Las Choapas como la de Papantla se ha quedado esperando la realización de un centro de salud y un hospital, respectivamente.



En el caso de Las Choapas -municipio ubicado al sur de Veracruz- la promesa fue la inversión de 26 millones de pesos en un Centro de Salud Urbano. Para ello, se llevó a cabo la demolición de las instalaciones que ya se tenían. Sin embargo, a cuatro años del anuncio, el centro de salud no ha sido construido y el personal opera en un antiguo jardín de niños.

Por su parte, los habitantes de Papantla -al norte de Veracruz- esperan desde hace catorce años la conclusión del Hospital General Bicentenario y es que el proyecto, al que se le invirtieron más de 50 millones de pesos, fue abandonado. Así, mientras la población de toda la región del Totonacapan sufre la saturación hospitalaria, la construcción que albergaría el Hospital General Bicentenario se mantiene como elefante blanco, abandonado en medio de basura y maleza.

Aspecto del Centro de Salud de Las Choapas

Desde hace cuatro años, el Centro de Salud Urbano Las Choapas brinda atención en las instalaciones de un antiguo jardín de niños debido a que las suyas fueron demolidas durante la pasada administración estatal panista, supuestamente para crear unas más modernas y sofisticadas.

El nuevo centro de salud estaría ubicado en la calle Miguel Hidalgo, esquina con 20 de Noviembre, de la zona centro de Las Choapas, donde actualmente yace un terreno abandonado y repleto de maleza, casi frente al Ayuntamiento.

Mientras tanto, personal médico y administrativo del centro de salud tiene que improvisar e invertir recursos propios para que en tres salones funcionen ocho núcleos básicos o consultorios, atendidos por un médico y una enfermera cada uno, además de la farmacia, la dirección, la administración y el departamento de limpieza, entre otras áreas.

Incluso, el área de atención a Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) prácticamente se encuentra al aire libre, pues está ubicada en una especie de galera, apenas protegida con una lona.

Tanto médicos como enfermeras trabajan en hacinamiento, pues cada salón está dividido con paredes de triplay para convertirlos en cuatro módulos pequeños, en donde además pueden verse expedientes totalmente amontonados, al igual que el mobiliario. Incluso, esa situación impide que los pacientes tengan privacidad, pues todo lo que dicen se escucha fácilmente entre los consultorios.

El centro de salud, de manera improvisada, tiene sus instalaciones a un costado del parque Benito Juárez, cerca del Ayuntamiento. Diariamente atiende entre 160 y 180 pacientes, que también tienen que esperar amontonados en la sala de espera que se encuentra al aire libre.



¿Por qué fue abandonado el proyecto hospitalario?

El proyecto de la construcción del nuevo Centro de Salud Urbano estuvo a cargo de la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) y contemplaba un presupuesto de más de 21 millones de pesos, más otros 5 millones para su equipamiento, de acuerdo con personal médico.

Atención hospitalaria la dan en un antiguo jardín de niños

Incluso, el entonces mandatario estatal visitó en persona al alcalde Miguel Tronco Gómez (2017-2021) en el ayuntamiento, en donde, según lo informado, se comprometió a desarrollar la obra.

Según lugareños, aparentemente al proyecto se le pretendía dar continuidad a través de la gestión de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien buscó la gubernatura a través del PAN. La obra se detuvo tres días antes de que concluyera el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el 30 de noviembre de 2018, sin que a la fecha se sepa cuándo podría retomarse, pues Yunes Márquez perdió la elección y el actual gobierno Cuitláhuac García Jiménez (Morena) no ha realizado pronunciamientos.

Al respecto, trabajadores del centro de salud demostraron una serie de oficios enviados con atención al actual mandatario estatal, a la Secretaría de Salud, a sindicatos de salud y al Gobierno de la República, para pedirles su apoyo con tal de retomar el proyecto. Todos presentan firma o sellos de recibido, pero ninguno ha tenido respuesta.

De acuerdo con vecinos de Las Choapas, la obra tendría una duración de medio año para finalmente contar con el nuevo centro de salud.

El terreno de la calle Miguel Hidalgo fue donado hace muchos años por la entonces Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A. (ahora Pemex) y en él se construyó un modesto centro de salud que contaba con consultorios completos, oficinas administrativas y una explanada, entre otras áreas.

Durante junio de 2018 y con base en el proyecto, las instalaciones fueron demolidas bajo el argumento de que a más tardar en noviembre o diciembre de ese mismo año la obra estaría lista para ser inaugurada.

Durante su campaña en busca de la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez también visitó Las Choapas y dijo que le daría continuidad a la obra, si es que ganaba.

Sin embargo, tras los resultados de las elecciones de 1º de julio de 2018, lugareños señalan que la obra perdió el interés del gobierno estatal y que a la fecha no se sabe para cuándo se retomará la construcción del nuevo Centro de Salud, pues también hay versiones que dicen que el terreno está en litigio.

¿Qué hospital fue abandonado en Papantla?

Catorce años han pasado desde que se colocó la primera piedra de una obra que prometía satisfacer la gran demanda de atención médica, vigente aún en estos días, no sólo de Papantla, sino de toda la región del Totonacapan, es decir, del Hospital General Bicentenario.

El Hospital Bicentenario de Papantla solo quedó en obra negra

Fue en 2008, cuando se colocó la primera piedra de dicho nosocomio, ubicado en la carretera Papantla-El Chote, desviación hacia el Parque Temático Takilhsukut, lugar que se había elegido por ser estratégico; sin embargo, hoy día tan sólo verlo hace imposible olvidar este caso de corrupción que le costó a los habitantes del Totonacapan el ser privados de un mejor servicio de salud, y al erario más de 50 millones de pesos que le fueron invertidos, según cifras aportadas por el gobierno papanteco en su momento.

Y es que el Hospital General Bicentenario, le daría servicio a todos los municipios del Totonacapan, y le quitaría significativamente una gran carga de trabajo a los nosocomios de Entabladero, Poza Rica, pero sobre todo al Instituto Mexicano del Seguro Social y al José Buil Belenguer de Papantla; éste último cuenta con más de 50 años de antigüedad y se encuentra, aún en la actualidad, rebasado en por la demanda de atención médica.

El proyecto del nuevo Hospital Regional Bicentenario contemplaba dos plantas que albergarían consultorios de especialidades, como medicina interna, geriatría, pediatría, cirugía, gineco-obstetricia, 45 camas, dos quirófanos, equipo de la más alta tecnología, implementación del sistema de Triage para urgencias médicas, servicio de rayos X y laboratorio integrado.

Por si fuera poco, también tendría un área de ludoterapia, sala de expulsión, de espera, banco de leche, sistemas hidráulicos, eléctricos, gases medicinales, cuarto de máquinas, lavandería, vestidores, sanitarios, sistema séptico Central de Esterilización y Equipos, instalaciones que jamás se instalaron y mucho menos se pusieron en funcionamiento.

¿Por qué se detuvo la obra médica?

En el 2010, al término de la administración estatal de Fidel Herrera Beltrán y del trienio municipal que comenzó Francisco Herrera Jiménez, y que concluyó, su síndico, Federico Márquez Pérez; la obra fue paralizada después de que se dictaminara que dicha edificación estaba siendo construida sobre un terreno inestable que presentaba hundimientos.

Toda posibilidad de retomar el proyecto, se esfumó, cuando, poco antes de la conclusión del sexenio Duartista, el secretario de Salud en turno, Fernando Benítez Obeso informó que la obra del Hospital General Bicentenario se quedaría en obra negra, haciendo hincapié en lo anterior, que representaba un riesgo debido al hundimiento del terreno, así como del agrietamiento de la estructura, aunado a que no había recursos.

Nunca hubo castigo para funcionarios que no cumplieron la obra

¿Por qué es necesario un hospital en el Totonacapan?

El médico Celestino Pino Guevara, exdirector del Hospital IMSS Bienestar del Municipio de Papantla, considera que el haber contado con un centro hospitalario como el Bicentenario, hubiese sido muy útil, toda vez que la capacidad de los dos nosocomios con los que cuenta ésta ciudad, tanto el que dirigió como el Buil Belenguer, no satisfacen las necesidades de la población.



En éste sentido detalló, "estamos hablando de alrededor de 170 mil habitantes como municipio, más los habitantes de los municipios cercanos que reciben atención médica aquí, por lo que si es necesario contar con más camas hospitalarias".



Agregó, en cuanto a la ocupación hospitalaria los dos hospitales la tienen al cien por ciento siempre, pues su capacidad es pequeña. Explicó, que por ejemplo en el IMSS Bienestar existen 48 camas "censables", las que se usan en hospitalización, mientras unas 24 "no censables", es decir, que se encuentran en otras áreas como urgencias y quirófanos. "

Es un problema de ocupación hospitalaria que existe, por lo que por ese lado, el Bicentenario nos hubiese sido muy útil



Destacó que actualmente hay una transición de la SESVER al IMSS Bienestar, en donde los servicios de primer y segundo nivel pasarán a la segunda institución en mención, lo cual se estará concretando para inicios del próximo 2023, "en donde todas las clínicas rurales y urbanas del SESVER pasarán al IMSS", subrayó.



Indicó que retomar el proyecto, si sería necesario, pero no en el mismo sitio, ya que es imposible al ser un área de riesgo e inestable, "el procedimiento estructural no fue el correcto, es un sitio que no se puede ocupar para oficinas siquiera, pero sí sería necesario más adelante, buscar un espacio que permita contar con un mayor número de camas”.

Explicó que el Hospital Regional de Poza Rica, tiene 270 camas, muchas más que las que se tiene entre los dos hospitales de Papantla por lo que se requiere de otro con al menos un hospital con 150 camas "censables", tanto para el municipio como para los aledaños.

Hospital es una necesidad de total urgencia



Por la ausencia del Bicentenario familias tienen que pasar situaciones difíciles ante emergencias en el municipio, asegura Othon Gutiérrez del Ángel, titular del Departamento de Protección Civil Municipal, quien coincide que un nuevo hospital es una necesidad "imperiosa".



Expresa además que los hospitales en Papantla, fueron edificados hace muchos años, y ya son insuficientes para darle atención a los casi 200 mil habitantes del municipio, en éste contexto, relató, "podemos remitir uno o dos pacientes, pero cuando son más, saturamos los hospitales, en ocasiones nos suplican que trasladamos a los pacientes a otro lado, porque ya no pueden atenderlos. En el caso del IMSS es prácticamente imposible que nos reciban a una persona aunque vaya en muy mal estado, ni agonizando, pues están concentrados en darle atención a pacientes ginecobstétricamente comprometidas".

Se desconoce si hay algún proyecto para rehabilitar el hospital

¿Qué opina la población de la falta de apoyo médico?

Cuando ya tengo cinco pacientes, nos vemos obligados a llevarlos hasta el Hospital Civil de Poza Rica, está es una situación muy triste a la que nadie le presta atención, hasta cuando son corridos de un hospitalExpuso que si el Bicentenario estuviese funcionando, eso ayudaría a derivar a los pacientes y permitiría no tener saturados a los otros hospitales.

Isaías García González, bolero con 15 años de experiencia, reconoce que al dedicarse a este negocio informal no cuenta con ningún tipo de seguro social, por lo que era necesario que se concluyera el Hospital, ya que con ello, "tendríamos la atención médica cercana, de calidad, con buenas instalaciones, especialistas como lo prometieron, servicio las 24 horas, el municipio es grande, sobre todo para nosotros que no contamos con un seguro".



Añadió que por las limitaciones del servicio médico público, se siguen generando gastos con los hospitales privados, lo que es costoso para la mayoría de la población de la zona que se dedican al campo. “No se vale que el Gobierno, que tiene la obligación de dar la salud, nos mantenga en el rezago. Ese es el verdadero rezago y no el tema de la educación, van de la mano, pero primero es la salud".



Y continuó, "la zona urbana crece y hay más colonias, considero que debe construirse otro hospital como el que nos prometieron, cuando hay accidentes ya no nos atienden, hay que llevarnos a Poza Rica, Veracruz y hasta México, y desafortunadamente hay personas que mueren por esas circunstancias".



Aprovechó para enviar un mensaje a las autoridades: "Que llamen a cuentas a quienes nos defraudaron con esa obra, el caso de ya se dejó, si se les incautaran los bienes a los responsables, de ahí saldría para un nuevo hospital, nuestras autoridades nos han fallado".