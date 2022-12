Evita episodios depresivos en tus seres queridos, así los detectas

Especialistas señalan que durante la temporada decembrina se puede presentar en las personas depresión o trastorno afectivo estacional.



Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz norte se exhortó a la población en general a conocer los síntomas del trastorno afectivo estacional, ante posibles episodios depresivos.

El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que se encuentra ligado al cambio de estaciones; se divide en dos, trastorno estacional patrón de invierno y trastorno estacional patrón de verano, explicó la psiquiatra del Hospital General de Zona (HGZ) No. 71, Julissa del Rosario Ibáñez Ruelas.}

De acuerdo con la especialista, el trastorno afectivo estacional no se considera como un trastorno separado, sino que es un tipo de depresión que se caracteriza por su patrón estacional recurrente, con síntomas que duran entre cuatro y cinco meses al año.



“Los signos y los síntomas de este trastorno incluyen los que se relacionan con la depresión mayor y algunos síntomas específicos que difieren según se trate del trastorno afectivo estacional de patrón invernal o del de patrón de verano’’, expuso.



El psicólogo Anuwar Quevedo Romero indicó que durante esta época sí se registran casos de depresión durante la temporada decembrina. “Sí se identifican casos, hay tristeza, hay llanto, sobre todo en esta temporada, todo diciembre”, dijo.



Mencionó que algunos detonantes de la depresión podría ser la tristeza que las personas perciben con las reuniones en las que están con amigos o familiares, debido a la nostalgia que las envuelve. “Algunas personas me han comentado que sienten como si se despidieran, esta temporada se trata de mostrar amor, se dan abrazos, los detonantes pudieran ser la tristeza, el llanto, algún recuerdo de una muerte o un momento difícil”, expresó.



Manifestó que quienes presentan depresión buscan mantenerse alejados de las personas, no se relacionan e incluso en casos más severos no ingieren alimentos o lo hacen de manera mínima.



Puntualizó que algunas de las alarmas que se pueden identificar en las personas con depresión son: llanto, alejamiento, falta de apetito, falta de higiene personal, dolor de cabeza, opresión en el pecho y, en casos más graves, intención de suicidio.



“Lo primordial es hablar con la persona, cuando se tiene contacto con la persona se pueden identificar los signos de alarma, el escucharla es un alivio para ella, lo indispensable es que acuda con un psicólogo para que lleve un tratamiento que le realice un diagnóstico y en caso de ser necesario que lo canalice con un psiquiatra”, expuso.

APOYO DESDE EL ÁREA DE NEURÓTICOS ANÓNIMOS



La integrante del grupo Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos Ángela señaló que en esta temporada algunas personas buscan el acompañamiento por presentar sentimientos de tristeza, angustia o depresión.



Refirió que aunque todo el año los grupos se mantienen abiertos para poder recibir a las personas que buscan reunirse, durante diciembre aumentan las solicitudes.



Recordó que en los grupos de Neuróticos Anónimos brindan ayuda a quienes buscan ser escuchados, sobre todo porque se sienten tristes o registran algún sentimiento que afecta sus relaciones personales.

Destacó que cada caso es único, por lo que, además de mantener el anonimato, se busca que la persona se sienta segura, escuchada y comprendida.



Dejó en claro que para presentar sentimientos de tristeza, angustia o depresión no existe edad, por lo que quienes requieran ayuda pueden solicitarla, sin importar que sean adultos, menores o adolescentes.



“Nosotros tenemos varios grupos, algunos son para adultos, pero también tenemos para niños y adolescentes que se pudieran sentir tristes, angustiados, tener estrés, ansiedad, depresión, todos son bienvenidos, son escuchados”, expuso.

¿SE PUEDE IDENTIFICAR LA DEPRESIÓN?

De acuerdo a los especialistas la depresión se puede identificar con los siguientes síntomas: sentirse triste gran parte del día; perder interés en las actividades que alguna vez disfrutó; experimentar cambios en el apetito o en el peso (ambos pueden ser tanto aumento como disminución); tener problemas para dormir; sentirse lento o agitado; tener poca energía y dificultad para concentrarse.

Para detectar el trastorno afectivo estacional, se puede analizar si los episodios ocurren de manera más frecuente que otros episodios depresivos que la persona pudo haber tenido alguna vez en otras épocas del año.



Existen varios tratamientos para el trastorno estacional entre los que se incluye la fototerapia (exposición al sol con sus debidas precauciones), antidepresivos, terapia cognitivo-conductual (TCC).



El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con una línea de orientación médica telefónica en el 800 22 22 668, donde se cuenta con una opción para orientación en salud mental.



Mientras que el grupo de Neuróticos Anónimos se ubica en la calle Allende número 90 de la colonia Centro en Xalapa con horarios de 8:00 a 22:00 horas. También se pueden comunicar a los teléfonos 22.88.17.17.09 y 22.88.18.11.07 o enviar un WhatsApp al número 22.83.66.47.35.