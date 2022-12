Puente Xallitic: ¿Belleza arquitectónica o escenario de tragedias en Xalapa?

El puente de Xallitic, sitio emblemático de Xalapa, ha sido desde hace varios años escenario de suicidios. Entre los años 2018 al 2022, una veintena de personas han fallecido luego de arrojarse desde el puente Xallitic en Xalapa. Además de las personas que han muerto en este puente, otros se han lanzado pero sobrevivieron.

El caso más reciente, fue de un hombre identificado como Rogelio “N” que murió el pasado 26 de noviembre al caer de lo alto del puente Xallitic y aunque fue apoyado por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Grupo Panteras, no logró sobrevivir. Aunque en un principio se dio a conocer que se trató de un suicidio, testigos dieron a conocer que al estar en lo alto el hombre se habría asomado hacia el vacío lo que provocó que en un descuido se precipitara y cayera aparatosamente contra el pavimento.

Al respecto, el director de Desarrollo Urbano municipal, José Miguel Torres Cházaro el ayuntamiento no tiene algún proyecto que contemple remodelar el puente o ponerle alguna protección extra al pasamanos y aclaró que tiene una altura segura para evitar accidentes.





En entrevista, el funcionario municipal explicó que la construcción de una barrera de protección no sería la solución para evitar suicidios en el puente de Xallitic, situado en la zona centro de esta ciudad. Precisó que el puente fue construido durante los años 50, en el gobierno de Antonio M. Quirasco y que a la fecha se conserva con su estructura original.

Además, el pasamanos tiene una altura aproximada a 1.2 metros, que ha servido para evitar caídas accidentales de personas. En caso de aumentar la altura, "aquellos que quieran suicidarse también la subirían", señala.

Desde el punto de vista del funcionario municipal, lo ideal sería disponer de personal de vigilancia capacitado para actuar ante alguna situación de crisis emocional detectada en el puente de Xallitic para evitar suicidios.

Incluso, sostiene: "el que se quiere suicidar lo hace en cualquier lado, pues puede aventarse al paso de vehículos o arrojarse de un edificio o de algún puente peatonal, no necesariamente en el puente de Xallitic".

También menciona que en caso de ampliar o colocar alguna protección adicional en el pasamanos se afectaría el paisaje urbano en uno de los sitios más importantes de Xalapa.





¿De qué calidad son los materiales del puente Xallitic?

Por su parte, el ingeniero civil Enrique Aburto Herrera aseguró que el puente de Xallitic es uno de los mejores del país, pues está fabricado con materiales de calidad que le ha permitido soportar movimientos telúricos sin sufrir daños.

El Xallitic es un paso obligado por la calle Lucio y una atracción para admirar el paisaje xalapeño | Foto: René Corrales

Destaca que fue diseñado con detalles de la arquitectura de los años 50 y que los materiales con los que cuenta son de alta calidad.

No obstante, reconoce que el pasamanos "posiblemente "sea corto, con 1.2 metros de altura", pero que sí es eficiente para prevenir alguna caída accidental. Y es que, en cuestión de seguridad, abunda, posiblemente alguna persona de estatura alta o alcoholizada puede correr peligro en caso de asomarse y perder el equilibrio.

Sin embargo, destaca que el puente cumple con su función principal, que es la de permitir y soportar el paso de vehículos y de peatones. "El puente de Xallitic no ha tenido fallas desde su creación; su excelente diseño le ha permitido soportar temblores y su estructura no tiene fisuras o grietas que representen un riesgo ", de acuerdo con el ingeniero.



¿Cuáles son los beneficios del puente Xallitic?

El puente de Xallitic se ubica entre las calles Doctor Lucio y Madero, de la zona centro de esta ciudad y, de acuerdo con su historia, fue construido durante los años 50.

La obra es emblemática y se llevó a cabo con la finalidad de pasar sobre una barranca, en la que quedó asentado el barrio de Xallitic, y con ello extender la calle Doctor Lucio y conectarla con la avenida 20 de Noviembre.

El puente también permite disfrutar de una extraordinaria vista panorámica de los alrededores y está soportado sobre pilares, que además le dan forma a cuatro arcos amplios.

La parte baja del puente está embellecida con jardines, que además enmarcan los tradicionales lavaderos del barrio de Xallitic. En la parte superior sobresale un mural que ilustra la llegada de Hernán Cortés a la Villa Rica.

Sin embargo, su estructura y su altura han sido aprovechados por hombres y mujeres que, aparentemente en momentos de desesperación, lo utilizan para lanzarse y acabar con sus vidas.