Aborto legal en Veracruz; no hay condiciones para brindar atención a las mujeres

Xalapa, Ver.- A más de un año de la aprobación de la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación en el Congreso local, Colectivas feministas aseguran que no existen avances en la materia.

La falta de capacitación del personal de salud, espacios gratuitos para realizar abortos seguros, prevención e información precisa sobre este procedimiento, así como de los métodos de anticoncepción siguen siendo las carencias principales.

A ello se le debe de sumar el estigma, criminalización y señalamientos de los que son víctimas las mujeres que deciden sobre sus cuerpos.

Incluso algunas de ellas siguen siendo investigadas o denunciadas por tomar la decisión de interrumpir su embarazo, hecho por el que continúan abriéndose carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado.

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, realizado este 28 de septiembre, la exigencia a las autoridades es cumplir con lo establecido en la Constitución local y brindar a las mujeres la atención gratuita integral que requieren.

SIN AVANCES, AUTORIDADES SIGUEN QUEDANDO A DEBER

Desde la Colectiva Brujas del Mar, Arussi Unda, señaló que tras la aprobación de la interrupción legal del embarazo se ha tenido una lucha constante porque las mujeres puedan acceder a espacios gratuitos e integrales para este procedimiento.

Afirmó que se tienen múltiples carencias en la materia, sobre todo en la generación de información real y oportuna que permita a las mujeres decidir sin ser señaladas, criticadas o menospreciadas.



Lo que se viene pidiendo es que no haya criminalización ni persecución a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, pero también ha existido mucha opacidad. Ninguna mujer debería tener un embarazo no deseado, pero lamentablemente estamos en una entidad donde no cumple con las normativas establecidas, dijo.

Manifestó que si bien la despenalización debería ayudar a la no criminalización también se debe entender que afecta a las mujeres más vulnerables, “o se está haciendo la campaña para concientizar, en las campañas para quitar el estigma, en las campañas de prevención, todo sigue estando en el aire sin que haya soluciones tangibles o interés real”.

En torno a la capacitación de los trabajadores del sector salud refirió que se entiende que médicos y enfermeras se respaldan en el código de conciencia; sin embargo, parte de la ética médica es dirigir a las mujeres con quienes sí realizan este procedimiento.

El caso más reciente que se tiene identificado de parte de la Colectiva es el de una mujer de Alvarado a quien se le señaló que podría realizar este proceso en el puerto de Veracruz, pero al acudir a la clínica gratuita lo único que recibió fueron señalamientos de parte del personal de salud y se le negó el servicio. Por ello, recurrió al uso de medicamentos con acompañamiento de una especialista.

“No hay un plano en donde las mujeres puedan hacer una interrupción en las condiciones que deberían ser, además de que no hay campañas de prevención, no se cuenta con información, no está habiendo acceso global a anticonceptivos. Se deben tener presentes muchas cuestiones, se trata de un proceso de vergüenza, de miedo, el sentirse solas, no es correcto que acudan a un espacio para recibir atención y lo único que pasa es que sean señaladas, se requiere valor para tomar la decisión, muchas de ellas lo hacen solas y en total vulnerabilidad”, expresó.

Veracruz no cuenta con las condiciones necesarias para asistir a las mujeres | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Puntualizó que en Veracruz no se tienen identificados espacios gratuitos que ofrezcan la interrupción legal del embarazo, “cuando a nosotros nos llega un correo o un mensaje de una mujer que quiere llevar a cabo este proceso únicamente les brindamos tres opciones que sin acorde al presupuesto que tengan: clínica particular, con ginecólogas y con medicamentos”.

Recordó que en la zona conurbada existe una clínica en la que se realiza este procedimiento; sin embargo, se debe cubrir un pago mayor a los 3 mil pesos, cantidad que no todas las mujeres pueden reunir.

Aunado a ello, dijo, grupos pro vida hacen guardias afuera de la clínica para cuestionar y señalar a las mujeres que acuden a la misma, pese a que algunas únicamente a realizarse realizan un estudio, una revisión o llevar su control ginecológico.

“Ante todas estas circunstancias lo que pedimos es transparencia en los servicios de salud sobre los espacios a los que las mujeres puedan recurrir para interrumpir su embarazo de manera segura y gratuita, capacitaciones porque debe haber un protocolo especializado, prevención, entrega de anticonceptivos que incluya información clara y precisa sobre su funcionamiento, así como educación sexual integral en todos los niveles educativos, falta mucho por hacer, las autoridades tienen una deuda enorme en esta materia”, agregó.

LA IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO

Alejandra es acompañante de mujeres en el proceso de aborto y señala que a pesar de ser una acción legal, los estigmas sobre quienes toman la decisión sobre su cuerpo siguen presentándose.

Para poder ser acompañante debió informarse, capacitarse, realizar investigaciones y contar con el apoyo de especialistas, pero sobre todo seguir y aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Indicó que cada proceso es único, por lo que se debe generar la confianza necesaria de las mujeres que piden el acompañamiento, ya sea en físico o mediante mensajes o llamadas telefónicas.

Destacó que la mayoría de los acompañamientos que ha realizado han sido en casa. Siendo la falta de recursos uno de los motivos principales del por qué las mujeres no acuden a las clínicas.

Además, las mujeres que toman esta decisión pasan por procesos de culpa o vergüenza, por lo que deciden realizarlo de manera privada y con medicamentos.

Como acompañante debes estar preparada para cualquier circunstancia, no todas las personas que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres pueden ser acompañantes, para ello se requiere capacitación, tiempo, empatía, capacidad de actuación y mucha información al respecto, manifestó.

Refirió que la función de ser acompañante debe ir de la mano con información clara y precisa que deberá ser proporcionada a las mujeres que soliciten su ayuda. “Se trata de aclarar todas las dudas posibles, de brindar compañía, de ser una persona de apoyo, nuestra función es respetar todas y cada una de las decisiones de las mujeres, los espacios que ellas decidan para llevar a cabo el aborto, los horarios y fechas, se debe estar presente en cada momento por si se presenta una emergencia y también tener los contactos de apoyo que se necesiten”, comentó.

Desde su perspectiva y dadas las solicitudes que ha recibido, consideró que la aprobación de la interrupción legal del embarazo no ha mostrado beneficios para las mujeres, sino, por el contrario, únicamente se generó mayor estigma hacia ellas.

Colectivos consideran que la aprobación de la interrupción legal del embarazo no ha traído beneficios para las mujeres | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Esto no se trata de números porque sería criminalizar a las mujeres, pero a pesar de la aprobación no hemos tenido una disminución en las peticiones de apoyo, hecho que sí debió pasar porque se supone que debería haber espacios seguros y gratuitos a los que las mujeres pudieran ir, pero la realidad es otra y sigue prefiriéndose la privacidad a los malos tratos del personal de salud y los señalamientos”, manifestó.

HASTA 7,500 PESOS CUESTA UN ABORTO SEGURO

Los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) carecen de un directorio de unidades médicas que ofrezcan el acceso de interrupción legal y voluntaria del embarazo.

Ante ello, las mujeres deben recurrir a realizar este procedimiento de manera particular, ya sea con especialistas o en clínicas, en donde los costos son de hasta 7 mil 500 pesos.

Tras convertirse en el cuarto estado del país en despenalizar el aborto, el año pasado en la entidad se implementó el Programa Estatal de Aborto Seguro. Sin embargo, de forma pública no existe un directorio de unidades médicas que pongan a disposición de las mujeres este servicio.

Debido a ello muchas mujeres siguen recurriendo a las clínicas gratuitas establecidas en la Ciudad de México para llevar a cabo este procedimiento.

Sin embargo, algunas de estas se encuentran saturadas, por lo que se acude a clínicas privadas, las cuales tienen costos desde 2 mil 500 hasta 7 mil 500 pesos, según el tipo de tratamiento que se lleve a cabo.

En Veracruz se instaló una clínica de la Fundación Marie Stope México, la cual tiene también tiene presencia en Oaxaca y la Ciudad de México. En este espacio se ayuda a las mujeres a interrumpir su embarazo de manera segura, siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los costos de esta clínica son mayores a los 3 mil pesos.

Por estas circunstancias y debido a que no todas las mujeres pueden cubrir estas cantidades es que se recurre al uso de medicamentos. Este procedimiento también debe hacerse antes de las 12 semanas de gestación.

De acuerdo a la OMS la efectividad de este método es de entre un 95 y 98% cuando se utilizan dos medicamentos combinados (misoprostol y mifepristona). Aunque también se puede hacer uso del misoprostol solo, el cual tiene una eficacia del 85%.

Dichos medicamentos oscilan entre los 500 y los 800 pesos, de acuerdo con la farmacia en donde se adquiera.

LAS CIFRAS

Aunque este procedimiento es legal en Veracruz, el aborto sigue considerándose un delito, por el que se abren carpetas de investigación.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a agosto del presente año se han abierto 22 carpetas de investigación por este hecho.

Conforme a los datos de la Secretaría de Salud estatal, a través del Programa de Violencia de Género y Aborto Seguro, durante el periodo de noviembre de 2021 al corte de abril del año en curso se habían registrado 91 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) por libre elección, así como 18 Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).

Dichos procedimientos fueron realizados en menores desde los 12 años de edad y en mujeres de hasta 43 años de edad.

LO QUE DICE LA LEY

En julio de 2021 el pleno del Congreso local, por mayoría de votos, aprobó modificaciones a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y se deroga el artículo 152 todos del Código Penal del Estado de Veracruz

Se estableció en el artículo 149 que: Comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

En el artículo 150 se determinó que: A la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, una vez transcurridas las 12 semanas de gestación, se le impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, consistentes en la aplicación de medidas integrales de salud, con respecto a sus derechos humanos.

En Xalapa se realizará una marcha a las 15:00 que iniciará en el Teatro del Estado | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Asimismo, a la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento se le impondrán de 15 a dos meses de prisión o de 50 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de hasta 75 días de Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En lo correspondiente al artículo 151 se indicó que comete el delito de aborto forzado quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de gestación. En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos en el Código.

A quien hiciera abortar a una mujer sin su consentimiento se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de hasta 100 días de Salario Mínimo. Si se empleara la violencia física o moral, las sanciones serán de seis a 15 años de prisión y multas de hasta 150 días de Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En el artículo 153 se estableció que: Si el aborto forzado fuese causado por un médico, partero o enfermero, además de las sanciones que les correspondan serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

Mientras que en el artículo 154 se señaló que se consideran excluyentes de responsabilidad penal para el delito de aborto cuando: El embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, independientemente de que exista, o no, causa penal sobre dichos delitos previo al aborto; De no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo de afectación a su salud, a juicio del médico que la asista; así como cuando a juicio de un médico, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre que se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

MOVILIZACIONES

Este día se realizarán algunas movilizaciones de Colectivas feministas en exigencia a la norma aprobada hace más de un año.

En Xalapa se realizará una marcha a las 15: 00 horas, la cual tiene como punto de partida el Teatro del Estado y llegada la plaza Sebastián Lerdo.

De las 13:00 a las 18:00 horas se llevarán a cabo actividades en las escaleras de la Catedral Metropolitana de Xalapa. Se colocará un tendedero testimonial sobre aborto, habrá micrófono abierto y difusión de información sobre el acceso al aborto.