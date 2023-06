No bañarse a diario o comprar garrafones, así familias sufren la escasez de agua

El problema de desabasto de agua en la ciudad se ha vuelto generalizado y las protestas para exigir el servicio y cobros justos, no han cesado en la capital del estado.

Vecinos de la calle José María Arrieta de la colonia Álvaro Obregón aseguran que han optado por no bañarse todos los días y ahorrar lo más posible, pues este es uno de los años más críticos por la falta del líquido. A decir de una de las vecinas, desde hace 40 años, no vivían una crisis hídrica como la actual.

¿Cómo le hacen familias para hacer rendir el agua?

“Si va uno a hacer pipí pues no usamos agua, se le echa limpiador o desinfectante pero que no huela feo, pero sí nos ha ido mal esta vez. A mí nunca me había escaseado el agua y tengo dos tinacos, pero no todo el mundo tiene para un tinaco”, dijo José Antonio López, uno de los vecinos.

Habitantes de la colonia Zapata protestaron por la falta de agua | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

Después de la protesta del viernes 9 de junio en donde los vecinos cerraron la avenida 20 de Noviembre para exigir el servicio de agua, recordó que cayó unas horas y hasta el mediodía del sábado, pero otra vez están sin agua, por lo que advirtió que las manifestaciones podrían continuar.

“Hemos pasado hasta una semana sin agua, por eso nos manifestamos, se supone que entramos en tandeo y son dos días y dos días no, pero ya teníamos semanas que no llegaba, nada más caía el sábado tantito y el domingo, pero en la mañana. Si esto sigue igual, ya sabemos el recurso, nos volvemos a manifestar, aunque ese día los policías nos trataron muy mal, incluso un tipo de CMAS vino y dijo que se nos había advertido que compráramos tinacos”.

Dijo que no se le puede pedir eso a la población porque no todos tienen 2 mil pesos para adquirir uno, “como si dijera voy ahorita al OXXO a comprar un café, entonces se portó muy grosero y los policías también diciendo que eso era un delito”.

¿Nunca había pasado tanta escasez en 40 años?

Blanca Estela, otra vecina de la colonia, dijo que esta situación no se había vivido desde hace 40 años, fecha en que durante un mes tuvieron desabasto y les llevaban agua de la zona de Las Ánimas que “utilizaban para las vacas y la teníamos que hervir, no se me hace justo, si tenemos bastante agua”.

Aunado a ello, reconoció que hay vecinos que no cuidan el líquido y lavan sus carros hasta con mangueras lo que perjudica a todos.

“Los vecinos lavan los carros hasta con escarcha, están lavando las paredes y los que de veras la cuidamos, pagamos más. Aquí nosotros tenemos agua comercial que porque tenemos tienda y pagamos más de 500 pesos y somos tres personas, no tenemos lavado de autos para que nos cobren eso”.

Para sobrevivir a estos días, las familias optan por comprar tinacos y recipientes para almacenar cuando cae agua, pero para nadie es suficiente por lo que la situación se vuelve insostenible para muchos.

“Decíamos que podemos apartar agua de lluvia, pero no se puede porque los pajaritos se paran en el techo, se obran, y todo eso cae al agua, nos vamos a enfermar, la primera vez compramos un tanque para eso, pero nos dimos cuenta que no es conveniente, y lo que hicimos es que hay que apartarla cada que caiga agua”.

Guadalupe Benítez, otra de las habitantes de la zona, dijo que ahora los “castigaron” porque el agua les llegaba cada tercer o cuarto día, y se preparaban para eso, pero ahora se ha prolongado el desabasto como no había ocurrido.

“Y cuando tenemos niños, que tiene uno que lavar, que tienen que tomar agua, que se tienen que bañar, ¿cómo? Tenemos que ahorrar, yo tengo un tinaco para mi lavadora, pero a veces no la ocupo y nos tenemos que bañar diario por el trabajo, ¿cómo va a ir uno tan oloroso?”.

Cuestionó el hecho de que no tengan agua tantos días y el recibo de la CMAS llegue igual o más caro mes con mes.

“¿Nos van a decir y les descontamos lo de una semana porque no les dimos agua? No, y si no lo paga uno al rato ya vienen y lo cortan. También estamos pagando servicios que no existen, esta cuadra de 20 de Noviembre a Primavera, es la única que no tenemos drenaje y en cambio nos lo están cobrando”.

Gabriel, agregó que, en su casa viven cinco personas que trabajan y casi no están en sus viviendas, pero, aun así, pagan el doble por el servicio de agua que antes. En su caso dijo que ahora pagan más de 300 pesos cuando anteriormente eran alrededor de 150 pesos.

“Nosotros vemos que esto está mal y todos nos quejamos porque no tenemos agua y no nada más aquí, se va para las orillas y es lo mismito, no hay agua, en el centro está igual”.

¿Qué familias han protestado por la falta de agua en Xalapa?

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata fueron los primeros en manifestarse hace más de un mes por la falta de agua, sobre la avenida Circuito Presidentes, algunas familias han optado por comprar uno o dos tinacos porque el problema no se ha resuelto.

“Nos quedamos sin agua más de 15 días, fue el primer foco rojo, después de la manifestación, el alcalde citó a algunos vecinos y la propuesta fue donarle a cada familia un Rotoplas y no a todos, hasta donde alcanzara y había que demostrar con la credencial para votar, el comprobante de domicilio y había que llenar una carta que se lo diera a uno”, narró Juan, uno de los vecinos.

Después de ello, explicó que el problema no se resolvió porque siguen pasando hasta 10 días sin el líquido.

“No somos los únicos, ha habido más manifestaciones en otro lado y creo que ya se dejaron de dar los tinacos porque se descubrió que mucha gente los anduvo vendiendo. Lo que dicen más que comprar cubetas y eso, la gente compra los tinacos, uno o más y hacer un solo gasto porque mucha gente pensaba hacer aljibes, pero hoy en día eso sale muy caro”.

En mayo pasado, vecinos de la colonia Francisco Ferrer Guardia bloquearon la avenida Ruiz Cortines por la noche para denunciar que llevaban 17 días sin agua.

Narraron que el miércoles 26 de abril fue la única ocasión que tuvieron el servicio, pero solo por un momento y que no podían seguir viviendo en esa situación.

Dijeron que, en esa fecha el agua tenía poca presión, por ello no lograron surtirse para toda la semana, pero pasaron casi 20 días, lo que les generó molestias y decidieron manifestarse.

A finales del mes pasado, también vecinos de la Unidad Habitacional Pomona también bloquearon un momento la avenida Maestros Veracruz por la escasez del líquido.

La protesta para exigir el servicio duró poco porque llegó personal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para dialogar con ellos y garantizarles el suministro de agua durante las próximas horas.

¿Qué dijo el alcalde Ricardo Ahued sobre la escasez?

Recientemente el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, pidió la comprensión de la población por los problemas de desabasto de agua pues dijo que existe un déficit del 40 por ciento y que no es que él o los trabajadores de CMAS se estén llevando “las garrafas a su casa”.

“Nosotros recibimos un organismo operador del agua y una ciudad que tiene 40 por ciento de deficiencia en el suministro del agua, por eso los estiajes, necesitamos más de mil 500 millones de inversión para ver un futuro promisorio en el tema del abasto del agua”.

Explicó que actualmente se tiene solo el 60 por ciento de cobertura de abasto, pues creció mucho la zona metropolitana. “Entregaron en el pasado una cantidad importante de tomas de agua en Emiliano Zapata que se requería y tenemos baja presión”.

Por ello, dijo que se están haciendo algunos equilibrios en la distribución del líquido y subrayó que “yo no me llevo las garrafas a mi casa o se las llevan las de CMAS, es el balanceo del agua, ya nos llegó la realidad”.