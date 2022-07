Esperanza vuelve a taxistas: Así va la recuperación para los conductores

Boca del Río, Ver.- Taxis de la zona conurbada Veracruz–Boca del Río reportan un recuperación del 40 por ciento, tras la pandemia.

Elizabeth Hernández Siles, presidenta del Movimiento Nacional Taxista en Veracruz-Boca del Río, menciona incluso que también se registra una recuperación de conductores de unidades que habían migrado a otras actividades ante la falta de trabajo en los últimos dos años.



Te puede interesar: Taxistas reportan incremento de servicios durante Carnaval de Veracruz



Explica que la recuperación ha sido gradual pero va caminando de manera positiva. “La verdad ha sido muy favorable para nosotros, la situación económica que veníamos viviendo en el 2019 y 2020 fue de un impacto tremendo económicamente para los compañeros, desafortunadamente hubo compañeros que tuvieron que regresar las unidades, por no tener trabajo, letras caídas, infinidad de situaciones que la verdad se ha ido mejorando poco a poco”, dice.

Local Por incidencia delictiva, Sedena refuerza seguridad en Veracruz y Boca del Río

Fue a partir de diciembre que empezó a repuntar la actividad a la fecha con la celebración de los festivales y el carnaval, donde en estas últimas actividades lograron alcanzar un incremento de entre el 60 y 80 por ciento en la prestación de sus servicios.

Hernández Siles confía en que a finales de año estén alcanzando el 100 por ciento de la demanda en el traslado de pasaje, con las vacaciones de verano en curso, las fiestas de Santa Ana y los fines de semana largos restantes.

Los conductores de servicio de alquiler señalan que el panorama para los próximos meses es alentador, por lo que prevén cerrar el año de manera positiva.



¿Han ocurrido robos contra taxistas de Veracruz?

Por otro lado informa que el robo a trabajadores del volante no ha cesado, pues diariamente un taxista es víctima de este delito. La líder de esta organización comenta que no existe zona segura en los municipios de Veracruz y Boca del Río para los taxistas.

"Es el día a día, ya no hay día, ya no hay hora, ni punto estratégico en dónde los maleantes o delincuentes operen, pero todos los días hay un compañero que ha sido despojado de sus bienes, hasta de su vehículo", declara Hernández Siles.

Sanitizaron las unidades contra el Covid-19

Para reforzar las medidas en la prevención del Covid-19, se realizó la sanitización de mil unidades de taxis de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, acciones que tuvieron lugar en el Bulevar Vicente Fox de Boca del Río.

Local Taxistas bachean, porque alcalde dice no tener dinero

Al respecto Ángel Carsolio Hernández, delegado de la Dirección del Transporte Público del estado en la zona conurbada, explica que se convocó a las diferentes organizaciones del transporte público en la modalidad de taxis a la sanitización de las unidades, ante el creciente número de contagios del Covid-19.

Recuerda en ese tenor que desde que se presentaron los primeros brotes de la pandemia se dispuso de operativos de desinfección permanentes a todo tipo de vehículos de pasaje, desde camiones urbanos, foráneos y en su modalidad de taxi.

“Este operativo es la continuación de lo que se ha venido haciendo desde que inicio la pandemia. Es decir en apoyo a la prevención del contagio del Covid que ahorita ya vemos que estamos en la quinta ola y pues así como ahorita lo hacemos global, lo hacemos programados con taxistas en este caso son puros taxis”.

Para esta jornada habrán de sanitizar alrededor de mil unidades, con el apoyo del Movimiento Nacional Taxista.

De la misma manera indicó que se hizo énfasis en la instrucción del uso obligatorio del cubrebocas entre los conductores, y de no hacerlo estarían sujetos a la aplicación de una sanción administrativa.

Y aunque no dio la cifra exacta por no respetar las medidas de salud correspondientes en el transporte público, el delegado de transporte público afirma que las multas han sido mínimas y poco recurrentes, ya que la mayoría de los conductores cumplen con los requisitos.

Unidades fueron sanitizadas para evitar contagios Covid | Foto: Raúl Solís



El entrevistado advierte que, los operativos de vigilancia seguirán llevando a cabo diariamente por parte de los elementos a su cargo. “Nosotros tenemos la supervisión diaria y bueno como todo no falta uno que otro que falta a la medida pero por eso aplicamos las infracciones administrativas, aunque la recurrencia es poca, afortunadamente la mayoría acata las instrucciones”, dice.

Aunque en esta ocasión la sanitización se realizó en la zona conurbada, el delegado de Transporte en la región, aclara que las acciones también se llevan a cabo en los diez municipios pertenecientes a la demarcación de la delegación a su cargo.