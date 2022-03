Estado de Derecho está roto, situación preocupa a futuro: Miguel Ángel Hernández

"Tenemos preocupación, porque el Estado de Derecho está roto y cuando se rompe en una sociedad como la nuestra, implica una situación de gravedad" asegura Miguel Ángel Hernández Rivera, respetable gran maestro de la Gran Logia Unida Mexicana de Libres y Aceptados Masones del Gran Oriente de Veracruz, quién detalla que la gente en la entidad no está contenta y esto puede ser riesgoso a futuro. "La gente no está contenta, alguna lo estará por alguna circunstancia pero la mayoría no", detalla.

Entrevistado a su llegada al homenaje a Benito Juárez que realizaron en el parque del mismo nombre en Xalapa, apunta que la situación que ha enfrentando en los últimos años el Poder Judicial, es muestra de esta ruptura.

El juez en retiro, detalla que los movimientos que se han llevado a cabo en la presidencia "quitando a una y poniendo a otra" crean estabilidad en este poder "No es posible tanta inestabilidad porque la ley es la ley".

Crítico también, el cierre de juzgados bajo el argumento de generar ahorros. Y es que, dijo que el presupuesto, se tiene que usar a favor de los gobernados y no guardarse el dinero "para el día de mañana". "Están cometiendo un error por no saber lo qué es el Estado de Derecho".

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a levantar la voz para decir si están o no de acuerdo en los acontecimientos sociales de Veracruz.