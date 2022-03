Molesta a abogados orizabeños cambio de juzgado a este municipio

ORIZABA, Ver.- Abogados de integran colegios, barras e independientes se manifestaron afuera del Juzgado Sexto de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba y expresaron su rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de cambiar esas instalaciones a Nogales.

El pretexto que están utilizando, dijeron, es que no hay dinero en las arcas, pero afirmaron que eso no es reciente, “nunca tienen dinero, que revisen a sus administradores para que vean dónde está el dinero y no nos afecten a nosotros”, exigieron.

Local Falta mucho por hacer en el tema de abuso de autoridad: Abogados

Resaltaron que su voz es la de los justiciables, la de las familias a las que les llevan los casos y tienen temor de manifestarse. Recordaron que desaparecieron el Juzgado Octavo y ahora pretenden llevarse el Sexto. “Orizaba es cabecera distrital donde se concentra la administración estatal y desde donde se debe impartir justicia, ¿por qué nos quieren separar?”, cuestionaron. El compromiso de hacer una Ciudad Judicial en Orizaba no la han cumplido y en lugar de fortalecer el distrito, lo están desmembrando, como si quisieran desaparecerlo. “Se llevaron también la Junta Federal, no entienden que aquí tenemos una cabecera distrital importante”, dijeron y mencionaron que a pesar de que han interpuesto amparos para evitar esto, al ser la autoridad la que juzga a la misma autoridad, no han tenido respuesta.

Por su parte, las abogadas Dulce María Romero Aquino y María Teresa Sámano, presidenta y secretaría general del Foro Metropolitano de Abogados Región Orizaba, A. C., dieron a conocer que en un oficio dirigido a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado, le manifestaron su oposición y expusieron las razones por las que no están de acuerdo en que se traslade a las instalaciones del desaparecido Juzgado Mixto Microregional de Nogales.

Local Acusa Gobernador "mano negra" en el caso del colaborador de Monreal

Entre ellas están que no es lugar adecuado para albergar 10 mesas de trámite, una actuaría, una secretaría proyectista, secretaría de acuerdo, personal administrativo, de archivo e intendencia y la Juez, pues está diseñado para menos personal y con otras características para lo que fue construido. Tampoco cuenta con sala de espera para los justiciables y abogados, “ya que nos encontramos en un lugar donde el clima es variable. Las instalaciones son insuficientes para albergar a todo el personal judicial, abogados y justiciables que acuden al Juzgado y más aún en periodo de pandemia por Covid-19.

Coinciden en que es necesario utilizar las instalaciones para no perder la donación que tiene el Poder Judicial del Estado, pero hay otros servicios, que se requieren y que sí estarían acordes a las instalaciones de Nogales, como lo es un Centro de Atención de Justicia (Cejav) o un Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), que esta región no existe y que realmente son necesarias.

Finalmente, los abogados que se manifestaron afuera del Juzgado Sexto afirmaron que si no obtienen una respuesta favorable a su petición de mantener en esta ciudad dicha oficina, mantendrán su plantón el tiempo que sea necesario. “No vamos a permitir que nadie entre ni salga, no estamos jugando”.