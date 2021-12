¿Estás ahogado con tu tarjeta? Ve cuántos lo están

Veracruz, Ver.- El 60 por ciento de los mexicanos se encuentran endeudados permanentemente por el mal uso de las tarjetas de crédito, revela el coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Económico de la UV, Hilario Barcelata Chávez.

Parte de ello se debe a que la mayoría de las instituciones bancarias expiden sus plásticos sin restricción alguna como también que los tarjetahabientes tienden a excederse en sus gastos; además de utilizar esquema como una extensión de sus ingresos.

“Están endeudados permanentemente por deudas con tarjetas de crédito, porque nunca nos enseñaron a utilizar una tarjeta de crédito, nos llega el banco, nos la ofrece y decimos ‘sí, cómo no’ y la empezamos a usar bajo esta idea de que nos están ampliando el ingreso personal, no es cierto y este error lo cometemos todos, entonces creo que una recomendación es no hacer uso de la tarjeta cuando no se tiene la solvencia”, menciona.

El Doctor en Finanzas Públicas comenta que otras de las causas es que hay usuarios de los servicios financieros que recurren a otras tarjetas para cubrir las deudas adquiridas con tarjetas de crédito, lo cual advierte que se convierte en una bola de nieve hasta que se cae en la insolvencia.

Cosa que es mucho peor, porque la comisión que se cobra por un retiro del dinero es mucho más caro y se vuelve una bola de nieve que va creciendo hasta que la gente ya no puede pagar

Hilario Barcelata pide además tener cuidado con las promociones de compras a meses sin intereses, pues al final son engañosas, ya que los comercios y los bancos incluyen el costo del financiamiento que se compra como oferta.

“Cuando nos ofrecen esto de los 18 meses sin intereses, hay que tener en cuenta que la tienda y el banco nunca pierden, es decir, el costo del financiamiento está incluido en el precio del producto que uno está comprando, uno siente que no está ahí, pero sí los márgenes de ganancia de las tiendas, de los comercios en general, son muy elevados y permiten incluir ahí el costo financiero, es un tanto engañoso” sostiene.