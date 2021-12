Te pueden robar el aguinaldo; así puedes cuidarlo

Xalapa, Ver.- Para evitar robos en estas fechas, es necesario fomentar la cultura de la prevención en la ciudadanía, pues cuidar del “aguinaldo”, no solo implica ser precavido al acudir al cajero o al banco.

El director de Seguridad Ciudadana de Xalapa, Ignacio Rodríguez Platas recomienda otras medidas como el no compartir la cantidad de dinero que se recibe o las fechas de pago en redes sociales o con amistades o círculos cercanos.

“Es decir, no compartir la cantidad que recibimos o las fechas de pago en nuestras redes sociales o con nuestras amistades o círculos cercanos, nosotros estamos en una campaña donde damos estos tips o recomendaciones en nuestra página de Seguridad Xalapa en redes sociales”.

De esa forma pone a disposición de la población la línea de atención municipal el 228 1650 933 así como el número de emergencias 911.

“Para que los ciudadanos que vayan a retirar alguna suma de dinero del banco o algún empresario que vaya a hacer algún depósito pueda llamarnos y nosotros le damos el acompañamiento con una de nuestras unidades y con nuestros elementos, no es requisito cuánto es el monto que se va a mover, no es necesario, pero sí es necesario que nos soliciten el apoyo antes de, para poder prevenir cualquier incidente”.

Reconoció que en estas fechas los delitos de este tipo incrementan más del 100 por ciento de lo que comúnmente se registra de robos a cuentahabientes.

“Es decir, si en un mes podemos tener uno o dos reportes, en el mes de diciembre se llega a incrementar hasta cerca de 10 reportes en el municipio porque muchas se confían y dicen, a mí no me va a pasar, a mí nadie me está siguiendo y en ocasiones la confianza que lleva el propio cuentahabiente es lo que produce que se deriven estos malos incidentes”, señala.