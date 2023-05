Desconoce Mario Delgado de convocatoria de Morena para ir a CDMX

Luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carillo, deslindó al Comité Nacional de la marcha pacífica que se convocó en la Ciudad de México para el 20 de mayo próximo a las 12:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dirigente en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, y el coordinador de la bancada en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, le respondieron.

Tras la invalidación de la Suprema Corte a la primera parte del Plan B de la reforma electoral, que incluye los cambios a la ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, diputados de Morena, Verde y PT llamaron a una movilización pacífica.

Te puede interesar: Gobernador denunciará a jueces que otorguen amparo a Javier "N", advierte

El dirigente de Morena a nivel, Mario Delgado Carrillo, manifestó que tenía conocimiento de la movilización; sin embargo, dijo, que presuntamente que se iba a realizar en Veracruz, según se lo había comentado el diputado Cazarín. Aclaró que la dirigencia nacional no está convocando a la movilización.

Local Cumple diputada Mago Corro con la educación en Tres Valles

Ante ello, el representante del Comité Directivo en Veracruz aclaró que el llamado es para que participen diputados locales de Morena, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, con los que compitieron en coalición, además de que es una convocatoria ciudadana.

Ramírez Zepeta afirmó que él, al igual que otros militantes de Morena, se está organizando para viajar a la Ciudad de México, hecho que harán con recursos propios respaldando la propuesta que surgió en el Congreso de Veracruz.

"La convocatoria salió de Veracruz, pero no es una convocatoria del partido, por eso Mario no está enterado de la situación, es una manifestación propiamente ciudadana y de los compañeros, a la cual yo me voy a sumar”, dijo.

Mencionó que cada persona que participe en esta movilización lo hará con recursos propios, tal y como se han hecho las marchas desde que el movimiento inició.

Por su parte, el diputado local de Morena en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que de manera personal no lo ha invitado a participar en la marcha.

Lee más: TEV da revés a regidor del ayuntamiento de Veracruz acusado de acoso

Refirió que él no había invitado al dirigente nacional de Morena a asistir a la movilización, pero sí llamó a sus homólogos en Oaxaca, Puebla, Campeche, Morelos y Tamaulipas.

“Son alrededor de seis estados los que van a participar, pero nosotros no le enviamos la invitación al presidente nacional de Morena, lo que a lo mejor pudo haber sido es que mi hermano, que tiene buena relación con él, lo haya invitado porque yo no tengo ni el teléfono de Mario Delgado”, expresó.