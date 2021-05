Esto exigen obreros veracruzanos

Xalapa, Ver.-Para conmemorar el Día del Trabajo, integrantes de distintos sindicatos del estado, se manifiestan en plaza Lerdo. Por segundo año consecutivo y derivado de la pandemia por el Covid-19, fue suspendido el tradicional desfile.

Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, expuso que decidieron llevar a cabo este evento para no dejar pasar este día, aunque con las medidas sanitarias, ya que el año pasado fue suspendido en su totalidad.

Recordó que en su caso están exigiendo el cumplimiento de varias demandas puesto que las resoluciones que ha emitido el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial no han sido acatadas por los funcionarios.

Además recordó que este año de pandemia, hubo trabajadores que fueron despedidos injustificadamente incluso de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, cuando es la que debería procurar sus derechos.

"También de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Finanzas, la Contraloría, hay incumplimientos y sobre todo rezagos en las resoluciones, tenemos actas desde 2019 en el Tribunal que hasta la fecha no han sido resueltas o emitida su resolución y las que ya están tampoco las ha cumplido el gobierno", abundó.

Este sábado se reúnen sindicatos del Poder Ejecutivo, del sector salud, del DIF estatal, maestros y comerciantes y vendedores independientes.

Pablo Jiménez Anaya, presidente de Vendedores Independientes del Estado de Veracruz, refirió que aunque no hubo desfile, los líderes exponen sus quejas y demandas al gobierno del estado que desde hace dos años siguen paradas.

Telefonistas exigen derechos

Integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se manifestaron en la calle Leandro Valle donde se encuentran las instalaciones de Teléfonos de México en la ciudad, para advertir que está latente el estallamiento a huelga el próximo 20 de mayo a nivel nacional, que involucraría cerca de 600 trabajadores de la región.

El secretario general de la sección 17 de Xalapa, Manlio Fabio Chimal Mendoza, recordó que la propuesta del sindicato es un incremento salarial del 10 por ciento, además de que acusó que la empresa desea eliminar la cláusula 149 respecto a la jubilación con lo que a los de nuevo ingreso los quiere contratar sin gozar de este derecho. “Somos en la plantilla de la sección aproximadamente 585 trabajadores entre activos y jubilados, por tema de pandemia y por resguardos que hemos tenido, vamos a participar unos 300. El motivo de convocarlos es por el tema de la revisión salarial”, dijo.

Agregó que la empresa ya tiene el pliego petitorio, pero no ha respondido ni ofertado ninguna propuesta hasta el momento. Precisó que el plazo para el arreglo de la revisión salarial se dio el 25 de abril, pero en la asamblea nacional general se prorrogó para el 20 de mayo a las 12 horas.

Trabajadores marchan en el puerto de Veracruz

Sin importar las recomendaciones de las autoridades en materia de sanidad, sindicatos salieron a marchar para conmemorar el Día del Trabajo.

Algunos con cubrebocas y otros tratando de guardar la distancia los tres contingentes de marchistas partieron desde el tranvía del Recuerdo en la avenida Rayón para caminar por toda la calle de Independencia y concentrarse en el Zócalo de Veracruz.

En la marcha participaron los extrabajadores del sindicato José Azueta del extinto Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), el sindicato de telefonistas y unos portuarios

Alberto Pérez Lara, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana sección 5 demandó la permanencia del sistema de jubilación para los trabajadores con 35 años ya que hay pretensiones de eliminar este derecho.

Acusó que los directivos de Teléfonos de México quieren obligar a los trabajadores que se elimine la cláusula 149 para desaparecer el proceso de jubilación sin embargo puso en claro que darán lucha por sus derechos laborales.

Además de que exigen que se concluya la revisión contractual que debió haber quedado desde el 25 de abril y aún la empresa no ha llegado a buenos términos con los trabajadores.

Los marchistas argumentaron que, aunque existe una pandemia es necesario dar continuidad a sus luchas laborales y que mejor que aprovechar el 1 de mayo.

Fueron cerca de mil sindicalizados los que se unieron a esta marcha que generó el cierre vial de las calles del primer cuadro de la ciudad por espacio de dos horas.

Extrabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) continúan en la lucha por sus derechos laborales a 14 años de haber sido despedidos injustificadamente con la creación del Grupo MAS.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, un grupo de 400 extrabajadores marcharon por las principales calles de la ciudad de Veracruz para poner en evidencia que a pesar de las promesas de los gobiernos estatal y municipal para dar solución a su conflicto laboral, no se ha hecho nada al respecto y más de mil familias continúan esperando justicia.

Angélica Navarrete Mendoza secretaría general del sindicato José Azueta del Sistema de Agua y Saneamiento reconoció que la situación jurídica va muy lento debido a que no hay interés de los gobiernos por apoyarlos.

Además de que con el año de la pandemia por el Covid-19 se estancaron más los procedimientos.

“Lo jurídico va muy lento porque en México la ley ni es pronta ni es expedita, parece que ya están reiniciando las audiencias que es lo que nosotros estamos atendiendo en lo legal, sabemos que la lucha es larga porque nos enfrentamos al gran monstruo que es el gobierno”, dijo.

La lideresa sindical lamentó la actual situación que enfrentan los usuarios con la operación del Grupo MAS que prometió una inversión millonaria y a la fecha no ha puesto en funcionamiento las cinco plantas de tratamiento y el agua es de muy mala calidad.

“Nada de lo que prometió el alcalde de ese entonces Ramón Poo se está cumpliendo, al contrario vemos que el agua es de pésima calidad", dijo

Cientos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rindieron homenaje a sus compañeros caídos en la lucha contra la Covid-19 y exigieron a las autoridades de salud en el estado la vacunación del cien por ciento de los trabajadores de esta institución.

Enmarcado en la conmemoración del Día del Trabajo, los trabajadores hicieron un plantón frente a las instalaciones de la Delegación Veracruz-Sur, donde estuvo presente también la nueva delegada, María Magdalena Chiquito Rivera, quien escuchó las demandas y consignas de sus compañeros trabajadores.

Juan Carlos Perzábal, secretario general de la Sección IV del IMSS mencionó que, aunque pueden no ser muchos los trabajadores que aún no reciben la vacuna, con uno que esté enfermo va a contagiar a los demás, entonces “urge que se les aplique la vacuna”, aseveró.

Mencionó que es bueno que se inmunice a los adultos mayores, a los maestros, pero no se puede dejar desprotegido al sector salud, pues si mueren ¿quién va a atender a la población?

Señaló que la petición que hacen no está equivocada, sino algo justo; “he visto morir a compañeros jóvenes y atrás de ellos queda una familia indefensa. Es una petición a la Secretaría de Salud y al encargado de ésta para que volteen a vernos. Me hinco si es necesario con tal de que sea vacunada toda la gente”, dijo.

El riesgo, agregó, todos tienen que estar vacunados porque el riesgo está latente, pues puede haber una tercera oleada o repunte de la enfermedad, por eso no se debe bajar la guardia porque “esto no se ha acabado, tenemos todos que contribuir para que no nos contaminemos tratando de guardar la sana distancia y el uso del cubrebocas”.

Refirió que es triste ver que la gente en la calle camine como si no pasara nada, eso lamentablemente, dijo va a costar vidas.

Subrayó que en una pandemia como ésta es normal que no se pueda cumplir al 100% con todo lo que se necesita, porque la emergencia tomó por sorpresa todo el sistema de salud; nadie estaba preparado para que atender tantos casos tan complicados y terribles.

“Gracias a Dios están respondiendo, pero es innegable que faltan muchas cosas por hacer, nos faltan hospitales nos faltan clínicas y en las que tenemos hay que invertirle porque ya son clínicas y hospitales que ya tienen mucho tiempo, agregó.

Es necesario, además, hacer más contrataciones para aligerar las cargas de trabajo, por lo que consideró que se debería contratar de forma definitiva a quienes firmaron contrato para el plan Covid.

Por su parte, la recién nombrada delegada en Veracruz-Sur, María Magdalena Chiquito Rivera, insistió en que debe vacunarse a toda la población y no solo al sector salud. “Sabemos que es un virus mortal, entonces debemos cuidarnos”.

Señaló que es preocupante observar en las calles, en el comercio, que ya muchas personas no usan el cubrebocas, que no hacen el lavado continuo de manos, a pesar de que son medidas preventivas que se tienen que aplicar de manera obligada, pues han dado resultado.

“Debemos continuar con las medidas, recordemos que la vacuna no nos va a curar, pues lo que va a hacer es prevenir que se nos complique esta patología tan grave; pues, aunque se tenga la vacuna, si no seguimos cuidándonos, de nada nos va a servir”, concluyó.

