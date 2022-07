Piden protección: estudiantes exigen plazas seguras para realizar servicio social

Estudiantes de las Licenciaturas en Medicina y Enfermería marcharon por las calles de Xalapa para exigir a las autoridades que se otorguen plazas seguras para realizar su servicio social.

La manifestación salió de la Facultad de Medicina, ubicada en la avenida Adolfo Ruiz Cortines con dirección a la plaza Sebastián Lerdo, donde realizaron un pronunciamiento público dirigido a las autoridades.

Los estudiantes firmaron un pliego petitorio que fue entregado a las autoridades estatales, a fin de que se garantice la seguridad para quienes deben realizar el servicio social como parte de la conclusión de sus estudios.

Local UV: alumnos de medicina exigen mayor seguridad para prácticas profesionales

“No quiero que mi sueño de ser doctor me quite la vida”, “Mis padres esperan un médico, no un cadáver”, “No tengo miedo de ir, tengo miedo de no regresar” y “No nos falta vocación, nos falta seguridad”, son parte de los mensajes con los que los estudiantes pidieron a las autoridades atender sus demandas.

¿En qué tipo de plazas se encuentra el mayor índice de violencia?

Los manifestantes señalaron que los pasantes ya no quieren recibir las plazas tipo C y CC, ya que son aquellas que se encuentran en las áreas con mayor índice de violencia en el país.

Destacaron que hay historial de violencia hacia los estudiantes que se encuentran en servicio social, hechos que deben ser detenidos con acciones de seguridad.

Recordaron que en días pasados un egresado que realizaba su servicio social fue asesinado en el estado de Durango.

Destacaron que hay historial de violencia hacia los estudiantes de medicina que se encuentran en servicio social | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Se requiere modificar las leyes porque nos hacen realizar el servicio social en áreas inseguras del país, por parte de la Universidad Veracruzana no se ha tenido el apoyo, por eso estamos realizando esta marcha”, expusieron.

En hospitales de Veracruz se registra todo tipo de violencia hacia los pasantes: estudiantes

Denunciaron que en hospitales de Veracruz se registra todo tipo de violencia hacia los pasantes, sobre todo en las plazas rurales.

“Se da todo tipo de violencia para quienes cubren internado en las plazas alejadas, hay amenazas, secuestros y violencia psicológica, por eso vamos a entregar el pliego petitorio a las autoridades, a fin de que nos escuchen y atiendan nuestras demandas”, comentaron.