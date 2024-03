Estudiantes del Instituto Universitario Veracruzano visitan el Diario de Xalapa

Estudiantes del segundo cuatrimestre de la licenciatura de Comunicación y Medios Digitales del Instituto Universitario Veracruzano (IUV) visitaron las instalaciones de Diario de Xalapa donde conocieron cada una de las áreas que hacen posible su elaboración.

Los jóvenes y su profesor de periodismo reconocieron la importancia de ahora no solo tener un medio impreso sino estar en todas las plataformas digitales y de esa forma atender la demanda del público que cada vez exige mayor inmediatez con la información.

Al hacer un recorrido por las instalaciones y las áreas de digitales, redacción, publicidad y prensas, expresaron sus dudas y asombro sobre todo el proceso que se sigue para tener el Diario con la mejor información.

Daniela Lizeth Medrano dijo que no imaginaba todo el trabajo que implica la elaboración de un periódico y que ahora sabe que es muy amplio.

"El recorrido fue muy interesante y lleno de conocimientos ya que todo este campo laboral del periódico es muy amplio. Yo me imaginaba algo muy pequeño, pero en realidad se lleva un gran trabajo y aprecio mucho a los que hacen este trabajo, desde redacción hasta la imprenta, la verdad sí me impresionó mucho”.

Oscar Miguel Contreras añadió que lo que se realiza en Diario de Xalapa es muestra de lo que se puede hacer en equipo lo que resulta muy interesante.

“El recorrido me pareció muy interesante, muy completo, la verdad me gustó mucho cómo nos explicaron el proceso de cada sección, tanto de las redes sociales como hacían todos los anuncios, el material que utilizaban, sinceramente yo pensé que era algo pequeño, pero no, es algo grande, algo muy completo y lo más interesante es que es trabajo en equipo”, añadió.

Citlali del Rosario Montiel afirmó que es importante conocer cómo Diario de Xalapa se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías y gracias a ello puede llegar a más lectores.

“Lo que más me gustó es que nos cuentan cómo se llevó a cabo la transformación del medio impreso al medio digital que es algo que ha revolucionado a todas las industrias, sobre todo el periódico que es algo que tiene que trabajar mucho y me gustó esa parte, ver que se han ido adaptando a las nuevas tecnologías”.

Por su parte el profesor de Periodismo, Jaime Ricardo Huesca, dijo que con esta actividad se busca una toma de conciencia porque se debe reconocer que cada vez hay menos contacto con el periódico impreso por parte de las nuevas generaciones.

“Y pareciera que es un medio que está resistiendo solamente, pero es muy importante, a mi gusto es el medio más importante en la prensa en cuanto al tratamiento de la información, tiene una estructura, tiene una técnica, y es bonito que los estudiantes vengan para que tomen conciencia de todo el proceso”, abundó.