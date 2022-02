Ex candidato de Podemos y alcaldesa, detrás de toma de Tecnológico de Alvarado: Gobernador

Xalapa, Ver.-El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez señala que detrás de la toma de las instalaciones del Tecnológico de Alvarado están el excandidato de Podemos Tomás Hipólito Tibursio y la alcaldesa de Alvarado Lizzete Álvarez Vela.

Exhorta a no caer en la grilla que tiene la alcaldesa de Alvarado y Tomás Hipólito ex candidato, al tiempo de advertir que se investigará la injerencia indebida de funcionarios municipales por la que se abrirá una investigación para determinar a los responsables.

Acerca de la toma del Instituto Tecnológico de Alvarado, hemos indagado cuál es la circunstancia y quiero que los estudiantes y la sociedad sepan qué es lo que está detrás de esa toma

Refiere que las demandas legítimas se van a atender, sin embargo, señala que no se puede ignorar que detrás de la toma no están los estudiantes sino que hay la intención de Tomás Hipólito Tiburcio ex candidato del partido Podemos, quien tiene un acuerdo con la edil de Alvarado.

"Detrás de esa toma no están los estudiantes ni las demandas legítimas, hay la intención de alguien, Tomas Hipólito Tibursio ex candidato de Podemos que perdió y trae un acuerdo con la alcaldesa de Alvarado a cambio de cargos municipales desean desbancar al actual director y seguramente promover a un aliado de ellos o al propio Tomás".

El mandatario estatal cuestiona la relación de la academia con acuerdos políticos, por lo que considera que se está haciendo un daño a la actividad escolar.

"Estamos tratando de recuperar las escuelas porque el detrimento del abandono fue notorio, no ignoramos el problema del acceso complicado, estamos buscando la manera de que tenga otro tipo de acceso, si hubiese voluntad por parte de la alcaldesa propondría otra alternativa para acceder a la escuela".