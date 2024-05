¿Harás el examen de ingreso UV en línea? Descubre cómo hacerlo y qué materiales necesitas

¿Presentarás tu examen de ingreso a la Universidad Veracruzana (UV)? Te damos algunas recomendaciones para estar preparado para el 28 o 29 de mayo próximos, cuando se hará válida la modalidad “Desde casa”.

¿Cómo debe ser el lugar para hacer el examen de ingreso UV virtual?

Para la fecha actual, ya debiste haber hecho el examen de práctica y habrás despejado dudas, pero si todavía quedan algunas, lo primero es recordar que el lugar donde harás el real debe ser cerrado, silencioso y bien iluminado.





Dos sugerencias importantes son colocar tu equipo de cómputo en un mueble estable, extremar las medidas de privacidad y seguridad, y de preferencia, acerca tu equipo al “módem”.

¿Cuánto durará el examen de ingreso UV virtual?

No olvides que debes presentar el examen en la fecha y hora indicadas, y que no hay reposición de tiempo, por lo cual, se te recomienda ir al sanitario antes de la evaluación, con duración de tres horas.

Doble Vía Lista de profesiones mejor pagadas en México ¿Aparecen en la oferta educativa de la UV?

¿Qué materiales se pueden usar en el examen de ingreso UV virtual?

Está permitido que utilices dos hojas blancas de papel que mostrarás al inicio y destruirás al término del examen frente a la cámara. También podrás tener lápiz, goma y sacapuntas.

Entre las indicaciones está que te conduzcas con ética, pues el navegador que instalaste cuenta con inteligencia artificial que puede detectar movimientos o sonidos sospechosos y cancelar tu examen.

Debes tener tu cámara y micrófono siempre abiertos, no usar gorra, sombrero, gafas oscuras o cualquier otro accesorio que imposibilite la verificación de tu identidad.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Tener tu cámara y micrófono siempre abiertos, no usar gorra, sombrero, gafas oscuras o cualquier otro accesorio que imposibilite la verificación de tu identidad | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Es importante que nadie más esté en el área donde harás tu examen, que no te levantes o que muevas la cámara hacia otro lugar donde no puedas ser visto.

Son muy puntuales en enfatizar que no debes obstruir la visibilidad, no debes intentar usar otros dispositivos, no debes leer en voz alta ni tener ningún tipo de interacción con otra persona que pudiera estar incluso fuera del área de examen.

Puedes leer más: Jóvenes dicen que serán influencers o emprendedores si no entran a la universidad

¿Por qué se puede cancelar el examen de ingreso UV virtual?

De acuerdo con los servicios de seguridad, sí se te puede cancelar el examen por faltas a la ética, así que no te arriesgues. Al inicio tendrás que girar tu cámara por todo el espacio y mostrar tus materiales, así como tu identificación oficial, o la de tus padres o tutores, si eres menor de edad.

Una última sugerencia es que anotes en un “posting” el número de servicio de soporte técnico que ya debiste haber recibido en tu correo electrónico, si no lo encuentras, busca en tu bandeja de “spam”. También ten cerca tu identificación.

Como ya sabes, el equipo con el cual hiciste tu examen de práctica tiene que ser el mismo para el examen real, con la fecha y hora exactos para el tiempo local.

Entre las indicaciones está que te conduzcas con ética, pues el navegador que instalaste cuenta con inteligencia artificial | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Si por alguna razón extraordinaria o cuestiones técnicas no pudiste hacer tu examen de práctica, comunícate por Facebook Ingreso UV.

¿Por qué debes hacer la notificación a Ingreso UV por problemas técnicos?

Porque la Universidad es clara: no se hace responsable de problemas que puedan presentarse durante el examen real de ingreso.

¿Cuándo se publicarán los resultados del examen de ingreso UV virtual 2024?

Finalmente, durante el examen, mantén la calma, si estás nervioso, practica la respiración profunda y continúa. Los resultados los podrás conocer en el Portal de la convocatoria a partir del 28 de junio de 2024, en el botón Resultados.

Te puede interesar: Examen de admisión UV: van algunas sugerencias para llegar bien preparado

“Los Folios UV de las personas aspirantes serán ordenados en forma descendente por PE, en función del puntaje obtenido en el o los exámenes. En ese orden se asignará el derecho de inscripción hasta completar la oferta educativa publicada”, especifica el portal.

Recuerda estar atento a las fechas de inscripción, los días 1, 2 y 5 de agosto, o a los corrimientos.

Pare el ciclo escolar agosto 2024-enero 2025, la Universidad Veracruzana tiene una oferta de 18 mil 603 lugares para nuevo ingreso, lo cual significa 530 más con respecto a 2023.

De acuerdo con los servicios de seguridad, sí se te puede cancelar el examen por faltas a la ética, así que no te arriesgues | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

De acuerdo con el titular de la Dirección General de Administración Escolar-UV, Juan Carlos Ortega Guerrero, luego de una ligera baja de personas que iniciaron su proceso el año pasado, ahora son poco más de 40 mil las que obtuvieron folio para el examen de alguno de los programas de iniciación en artes, técnico superior universitario o licenciatura.