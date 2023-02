Expareja de mujer localizada sin vida en Veracruz busca la custodia de sus hijos

Veracruz, Ver.- Luego de que una mujer fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en el fraccionamiento La Herradura el pasado miércoles, Francisco “N”, expareja y padre de sus hijos, acusa que la familia de Laura pretende involucrarlo en su homicidio cuando desde hace tres años perdió relación con la finada.

En entrevista telefónica comenta que aunque vivió con Laura por más de 11 años, hace cuatro años se separaron y la única relación es con sus hijos de 14 y cuatro años.

¿Cómo era la relación con su expareja?

Explica que algunos fines de semana recogía a sus hijos en la casa de su exesposa y en otras ocasiones ella misma los llevaba al trabajo, aunque convivía más con el varón, porque a la pequeña no siempre se la dejaban.

Recuerda que el fin de semana pasado, que fue puente, recogió a su hijo mayor en la casa de su expareja en el fraccionamiento La Herradura y la pequeña estaba al cuidado de la mamá de su expareja.

“El viernes 3 de febrero me llamó para pedirme que recogiera a mi hijo a las 5:30 de la tarde, pasé a la casa y el niño salió y se subió a la camioneta, yo venía con mi esposa que la recogí del trabajo y como fue fin de semana largo, no regresé hasta el martes en la mañana”, relata.

Asegura que el martes por la mañana, su hijo tocó a la puerta de la casa de su madre y no abrió.

“Mi hijo tocó la puerta pero nadie le abrió, yo también toqué y grité pero nada, la ventana no estaba bien cerrada, así que la abrí y vi a mi hija, ella salió al patio, la vi convaleciente, le dije que se subiera a una silla para sacarla, yo no sabía que la niña estaba ahí, pensé que la tenía la abuela, a mi casi no me la dejan ver”, expuso.

Al no tener respuesta, afirma que se trasladó a la casa de su exsuegra para entregar a la niña y comentarle algunas de las situaciones expuestas por los pequeños.

“Yo no me di cuenta de nada, no entré a la casa solo saqué a la niña. Estaba deshidratada, orinada, estaba en malas condiciones, le hable a mi exsuegra y le llevé a los niños, le comenté la situación, porque en varias ocasiones el niño mayor me hizo comentarios de que su mamá tomaba, de que los dejaba solos, le dejé a la niña y me llevé a mi hijo, tanto que no fue a la escuela”, puntualiza.

Al día siguiente, su expareja fue encontrada sin vida, pero aclara que la menor no se encontraba en el lugar como algunos afirmaron.

“Quiero aclarar que la niña no estaba ahí, se han dicho muchas cosas y yo lo que quiero es la custodia, pero la familia de mi ex me ha amenazado con inculparme, con decir cosas en redes sociales para que me echen la culpa, han estado haciendo comentarios que afectan y lastiman a mi actual familia, yo no sé si es feminicidio o no, no lo sé, aunque el parte médico dice que es un infarto”, expuso.