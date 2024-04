"Aquí me la pasé hincado y seguiré": exprofesor inicia huelga de hambre en Xalapa [Video]

Solo y con una cartulina en las manos, el exprofesor Juan Moctezuma López realiza una huelga de hambre en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa para exigir su pago de seguro institucional que le adeudan desde hace 10 años.

Bajo los rayos del sol y de pie dijo que es el segundo día que se manifiesta y recordó que su último empleo fue en la escuela primaria "Miguel Hidalgo" en el municipio Chiconquiaco, Veracruz.

"Yo en ese lugar y desde la comunidad anterior a ese y ahí, ya estaba yo padeciendo muy fuerte de mi problema de columna que fue de lo que me operaron finalmente y por lo que me dieron mi pensión por invalidez. Y ese seguro precisamente es el que el día de hoy estoy exigiendo".

¿Qué han dicho autoridades estatales sobre su exigencia?

Acusó que el gobierno del estado le argumenta que fueron los gobiernos anteriores los responsables de ese pago y que no hay recursos para ello.

"Me dicen que son los que tienen la culpa de que no haya presupuesto de más, sin decir nombres, pero lo que ha sido en los últimos 10 años, los tres periodos que conforma también el actual, por un lado, y que no ha habido presupuesto".

Dijo que él era profesor del sistema estatal, sea Secretaría de Educación de Veracruz, por lo que le corresponde al Gobierno del Estado atender su demanda luego de 17 años de trabajo.

Lo que le adeudan, precisó, es un poco menor a 400 mil pesos, "yo no me jubilé. Lo mío es una pensión por invalidez, así es, por cirugía de columna".

Explicó que aunque él recibe una pensión que equivale al 50 por ciento por los años que tuvo de trabajo, su padecimiento en la columna lo imposibilitó para seguir trabajando y por lo que requiere el pago de ese seguro.

"Yo actualmente lo que estoy percibiendo equivale nada más al 50 por ciento de la pensión, porque es lo que nos correspondió, ya que no, por condiciones físicas, no llegué a cumplir los 30 años de servicio".

Advirtió que continuará con la huelga de hambre hasta obtener respuestas, pues hace cuatro meses le dijeron que tendría atención y no llegó.

"Yo sé que, la verdad, si no se hace en este momento, pasando junio, sé que no se va a resolver absolutamente nada. Inicié el día de ayer por la mañana la huelga de hambre y estuve todo el día de ayer, aquí me la pasé parado, sentado, hincado, recostado, en la noche con el sereno y aquí seguiré", dijo.