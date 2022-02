Extrabajador del IPAX denuncia despido injustificado; es portador de VIH

Tras 14 años de trabajar en el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el estado de Veracruz (IPAX), Vinicio Escobar Flores, fue despedido hace 10 días, por lo que protestó en la plaza Lerdo, al asegurar que fue discriminado.

Antes, en conferencia de prensa, denunció públicamente al comisionado del IPAX, Héctor Manuel Riveros, de presuntamente despedirlo por vivir con VIH, por lo que pidió que se haga justicia.

Local Siguen sin asignarles plazas a profesores de Veracruz





“Trabajaba ahí, pero me despidió a pesar de estar enfermo, yo padezco VIH y fue una discriminación. Me iniciaron faltas administrativas, yo no tengo con qué ampararme, por eso pido que se haga justicia”.

Explica que en 2020 tuvo una recaída y su salud se vio mermada pero aún así fue enviado a Tuxpan pese a que no contaba con los recursos para vivir en ese sitio.

“Incurrió en irregularidades conmigo, yo era vigilante operativo aquí en Xalapa, pero en 2020 tuve una recaída en la enfermedad, aún así me mando a Tuxpan, y yo no tenía recursos para moverme”.

Vinicio Escobar Flores en conferencia de prensa, acusa discriminación | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

A partir de esto, según el quejoso, se le iniciaron diversas actas administrativas para despedirlo, lo que se concretó hace 10 días. Aunado a ello, denuncia que no ha recibido finiquito por sus años de servicio.

“Hasta la fecha no he recibido nada, ninguna notificación; yo lo que pido es que se me indemnice, yo no pienso regresar porque es una institución mala”.

Te puede interesa: Enoja a pueblo que señora haya perdido a su bebé y protestan

Ante esta situación pide la destitución del comisionado del IPAX y el pago de su finiquito, pues sostiene que no busca su restitución, ante la discriminación de la que, asegura, ha sido víctima.