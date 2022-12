Extrabajadoras de Sedema se manifiestan; ¿de qué acusan al titular de la dependencia?

Un grupo de mujeres que fueron despedidas de la Dirección de Control de la Contaminación de la Secretaría de Medio Ambiente, presuntamente sin motivo alguno, se manifestaron en las afueras del Congreso local.

Este día se desarrolla la comparecencia del titular de dicha dependencia, por lo que las mujeres aprovecharon para hacer visible y pública su molestia ante falta de respuestas de parte de las autoridades a las que han solicitado apoyo para ser reinstaladas en sus cargos.

¿Cuáles fueron los señalamientos de las extrabajadores de Sedema en el Congreso local?

Con pancartas con mensajes como: "En Sedema no nos cuidan, nos violentan", "Veracruz no me llena de orgullo que tengas un secretario violento", "Exigimos respeto, somos mujeres, no objetos, podrás amenazarnos y amedrentarnos, pero alzaremos la voz" y "No más tratos misóginos a las mujeres de Sedema", se pide ayuda del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

¿Cuántas personas fueron despedidas de la Sedema?

Las manifestantes señalaron que son entre diez y quince las personas que fueron despedidas, algunas hace dos meses, otras hace más de un mes, sin que les dieran a conocer los motivos, ya que sus contratos vencían hasta este mes de diciembre.

"Nos llamaron a Recursos Humanos y nos dijeron que hasta ahí trabajábamos, llevamos trabajando casi tres años, no habíamos tenido problemas laborales hasta ahora", expusieron.

¿A quiénes les otorgaron sus cargos?

Destacaron que los cargos que ocupaban las personas despedidas supuestamente se les están otorgando a jóvenes sin experiencia, pero que "tienen amigos en la dependencia".

Además, acusaron que solicitaron el pago de su aguinaldo, pero se les dio a conocer que no se cubrirá dicha prestación.

Las manifestantes señalaron que el titular de la dependencia ha sido misógino y machista, ya que las ha tratado de manera despectiva.

"El trato es misógino, machista, con el secretario no se puede hablar, hemos querido hablar con él, pero no hay respuesta", expresaron.

Puntualizaron que ante los despidos ya recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Contraloría General del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sin que a la fecha les hayan dado una solución.

Adelantaron que de no obtener una respuesta acudirán a Palacio de Gobierno para solicitar atención del mandatario estatal.