No cesa el acoso de servidores públicos contra mujeres; se acumulan expedientes

Durante este año el Instituto Veracruzano de las Mujeres tiene abiertos 104 expedientes relacionados con denuncias contra servidores públicos por actos de acoso en contra de mujeres.

De acuerdo al informe consolidado de la Comisión del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal dichos expedientes se encuentran en etapa de investigación en el Órgano Interno de Control de las dependencias en las que laboran los servidores públicos señalados por este tipo de actos.

Al resolverse los casos, las sanciones serán aplicadas a través de la Contraloría General del Estado, instancia que cuenta con las atribuciones para ello. Estas podrían concluir en despido en caso de comprobarse la culpabilidad del servidor público señalado.

Según el informe, que fue entregado por la Secretaría de Gobierno al Congreso local para responder los cuestionamientos que se le realizaron a su titular en la comparecencia en torno a los casos de acoso que se han registrado en las dependencias del estado, el Instituto brinda acompañamiento a todas las personas que sufren violencia sexual en cualquiera de sus modalidades, por lo que a la fecha 2 mil 794 han sido atendidas, datos correspondientes al Banco Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM).

De manera complementaria, señala el documento, el IVM ha puesto énfasis a la firma de convenios con dicho banco de información, motivo por el cual durante el periodo 2021-2022 se firmaron siete convenios con los Institutos Municipales de las Mujeres de Acajete, Alvarado, Banderilla, Papantla, Santiago Sochiapan, San Andrés Tenejapan y Poza Rica. Se tiene proyectado para el ejercicio contar con un total de 40 convenios firmados.

Las entidades que alimentan el BANESVIM cuentan con el resguardo de información de las atenciones de las víctimas en un sistema informático, el cual cuenta con estrictas medidas de seguridad para la protección de los registros almacenados, generación de estadísticas a partir de la información capturada, resguardando la información personal y sólo mostrando datos de interés como edad, tipos y modalidades de violencia, así como lugar de consecuencia.

¿Por qué no hay sanciones para agresores de mujeres?

La diputada del PRI Anilú Ingram Vallines consideró preocupante el crecimiento de los casos de acoso sexual y laboral dentro de este gobierno estatal, sobre todo porque “prácticamente no existe sanción alguna para los agresores”.

Recordó que el año pasado durante las comparecencias denunció públicamente un caso dentro de la Secretaría de Gobierno, “hace unas semanas nos enteramos todos de la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía General del Estado alumnas del Tecnológico de Xalapa que hacían su servicio social en la Sefiplan y que sufrieron de acoso por parte de su jefe inmediato”.

Indicó que en la Sefiplan ya había sido denunciado el exsubsecretario de Planeación por tentativa de violación, pero no se sabe si hay avances en la investigación.

Mientras que en la comparecencia de la semana pasada del Secretario de Sedesol, la diputada Arianna Ángeles Aguirre denunció otros casos de acoso y hostigamiento en esa dependencia. “Esta administración estatal se caracteriza por una absoluta falta de respeto a sus trabajadoras, quienes son blanco de hostigamiento, de acoso y no pasa nada”, comentó.

Detalló que el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, le hizo llegar su respuesta sobre las denuncias que ha recibido por este tipo de violencia el Instituto Veracruzano de las Mujeres, las cuales suman 104 investigaciones en curso.

Sin embargo, dijo, no especifica en qué Secretarías se cometieron, lo que “nos hace pensar que no hay dependencia que escape de esta violencia”. “Me preocupa que no haya despidos y castigados por estos hechos porque la simple salida no basta. Tengan la certeza de que voy a dar puntual seguimiento a esto. No vamos a permitir que en un estado que es segundo lugar en feminicidios, se tolere el acoso a las mujeres”, agregó.