Extrabajadores del Congreso local piden ser reinstalados, ganaron laudo en el 2022

Xalapa, Ver.-Extrabajadores del Congreso del Estado hicieron visible su molestia ante la falta de instalación en sus cargos, pese a que hace más de dos años obtuvieron un laudo a su favor.

Tras ser removidos de su cargo, en el 2017, diez exempleados del Poder Legislativo recurrieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Veracruz para solicitar que se les reinstalara.

El Tribunal recibió la documentación correspondiente y en el año 2022 aprobó un laudo de pagos de salarios caídos y la reinstalación de los exempleados.

Este lunes, previo a la segunda sesión ordinaria que se desarrolló a las 11:00 horas, se había establecido una audiencia a las 10:00 horas, la cual debía presidir la presidenta de la Mesa Directiva, Ariana Esther Martínez Sánchez, como representante del Poder Legislativo.

Sin embargo, la legisladora no se presentó a la audiencia, aunque sí estuvo presente en el desayuno que se realizó al interior del Palacio Legislativo para celebrar a las mamás y en la sesión ordinaria.

“Este no es un tema de nosotros, el Tribunal ya ordenó lo que se tenía que hacer, pero no han cumplido con ello, la reunión no se realizó porque no llegó ni un representante legal ni el director jurídico, ni nadie que nos diera la cara”, expusieron los extrabajadores, quienes no dieron sus nombres por seguridad.

Recordaron que fueron despedidos en el 2017, motivo por el cual interpusieron un recurso legal, mismo que se les otorgó el 12 de agosto de 2022.

“Primero vivimos un martirio de casi cinco años y ahora estamos pasando por esta etapa de rechazo, nuestra lucha es legal y nosotros sólo queremos que se cumpla la ley porque es lo justo”, destacaron.

Destacaron que el laudo dictado por el Tribunal ordena al Congreso del Estado a cubrir salarios caídos por más de 5 millones de pesos y la reinstalación con la base laboral que tenían al momento de ser despedidos.

Ante ello, reprocharon que se haya dado a conocer que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, presuntamente tenga la intención de brindar bases a 30 trabajadores de confianza y rechace la reinstalación de los extrabajadores.