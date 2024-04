Extrabajadores del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer bloquean el centro de Xalapa

Extrabajadores del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer se manifestaron en el centro de la ciudad y bloquearon por unos minutos la calle de Enríquez para pedir la intervención del gobierno del estado para que la autoridad municipal cumpla con el pago de laudos pendientes.

¿Cuántas personas de Juchique de Ferrer son afectadas?

El abogado Elías Andrés Pérez Mixtega dijo que son aproximadamente 66 persona afectadas en espera de justicia por más de 12 años.

Te puede interesar: Vecinos de la calle Francisco Navarrete en peligro constante; exigen orden vial

"Este expediente aproximadamente tiene más de 12 años. Mes con mes el tribunal hace los requerimientos, sin embargo en los requerimientos el ayuntamiento también nos ha cerrado el palacio y no hemos visto respuesta de una posible negociación".

Local ¡Protestas por falta de agua no cesan en Xalapa! Ciudadanos bloquean una vez más Ruiz Cortines

Acusó que el gobierno municipal ha tratado de evadir su responsabilidad y ha sido dilatorio con lo mandatado por el Poder Judicial.

"No nos ha dicho nada, no ha dado respuesta, ha sido por parte del tribunal citado, sin embargo, no va a las citas conciliatorias y pese a ello pues ya es una conducta negativa y dilatoria por parte de ellos".

Recordó que hay un laudo ganado y firme que asciende a más de 38 millones 850 mil pesos desde la administración municipal de 2011.

"Era personal de base. De hecho la reinstalación se tiene como personal de base, sin embargo han sido varias violaciones porque los han reinstalado y los han vuelto a correr. Pese a ello se han ganado también nuevas demandas referentes a los despidos que todavía están pendientes de ya estar firmes, pero ya en muchos de estos ya hemos tenido respuesta favorable".

Leer más: Inspectores de Ganadería mantienen tomadas las instalaciones de la Sedarpa

El abogado Elías Andrés Pérez Mixtega dijo que son aproximadamente 66 persona afectadas | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Ante ello dijo que no dejarán de exigir justicia para los extrabajadores que están en espera de sus pagos.

"Lo que vamos a hacer es exigir justicia aquí y el apoyo pues para el gobierno porque realmente ya es una situación que lleva mucho tiempo aquí y los trabajadores ya están cansados de esto. Es una burla que cada mes ellos acudan al ayuntamiento por un requerimiento y que se les cierren las puertas y que de igual manera pues no tengan la iniciativa de poder negociar ellos".

Extrabajadores del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer bloquean el centro de Xalapa | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Lamentó que la autoridad municipal esté siendo omiso con los extrabajadores, pues en muchos casos de trata de adultos mayores.