Fallecen 50 músicos en la pandemia: CROC

Veracruz, Ver.- Además de que los músicos quedaron sin empleo durante el periodo de confinamiento por la pandemia del Covid-19 también se presentaron alrededor de 50 fallecimientos por esta causa, informa el secretario general del sindicato de músicos de la CROC, Jaime León Perea.

En entrevista explica que tras el cierre de establecimientos como restaurantes, bares y otros locales donde los músicos se presentaban, más del 90 por ciento de los agremiados se quedaron sin empleo. “La verdad fue un año completo sin trabajar, apenas se está empezando a mover el trabajo, estamos en un 50 a 60 por ciento, aún no detona a como estábamos trabajando antes de la pandemia, desafortunadamente muchos restaurantes, negocios donde nos presentábamos tuvieron que cerrar”, expresa.

Local Los Cojolites, 25 años de orgullo veracruzanos

Comenta que poco a poco la actividad se ha ido restableciendo con el avance en el Plan Nacional de Vacunación permitiendo que los músicos vuelvan a sus presentaciones y que actualmente se encuentran entre un 50 a 60 por ciento. Destaca que la expectativa para semana santa es llegar a un 100 por ciento, bajo la premisa de que el semáforo siga manteniéndose en verde. El líder de músicos de la CROC comenta que la pandemia también dejó bajas dentro del sector ya que se estima que a nivel estado fallecieron cerca de 50 compañeros y de estos nueve o diez correspondían a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Detalla que la mayoría de las víctimas eran personas con enfermedades crónicas como diabetes y cáncer y debido a que no cuentan con seguridad social no recibieron la atención inmediata. “Desafortunadamente tuvimos bajas, compañeros que fallecieron, nosotros somos un sector que no tenemos seguridad social, los hospitales estaban llenos y no hubo oportunidad de atenderse a tiempo, la mayoría tenían algunas enfermedades crónicas”, manifiesta.