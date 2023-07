Vecinos de El Castillo exponen falta de agua mientras otros explotan manantiales

Vecinos de la congregación El Castillo realizaron una protesta porque llevan más de 10 días sin agua, cuando hay pipas que diariamente van a extraerla de los “cargaderos particulares” en uno de los manantiales de donde se surte del líquido incluso a otros municipios cercanos.

Explicaron que se trata de una acción arbitraria presuntamente por parte del comisariado ejidal, Hugo Morales, luego de que se eligiera a los nuevos representantes del Comité del Agua en esa congregación, y presuntamente por no resultar favorecida la planilla que él apoyaba.

En una protesta realizada el pasado viernes en uno de los "cargaderos de agua", para impedir que se extrajera el líquido, pidieron que no se llevara el agua a ningún lado hasta que se les reinstalara a ellos el servicio.

El agente municipal de El Castillo, Oscar Luna Mendoza recordó que fueron tres planillas las que se registraron resultando ganadora la dos encabezada por Justo Jiménez Jiménez, mientras que el Comisariado apoyaba la planilla número uno integrada por piperos "que querían seguir haciendo mal uso del agua de El Castillo porque ahí hay cargaderos particulares que se vende en diferentes centros comerciales" que encabezaba Rafael Hernández Gutiérrez. La tercera era encabezada por Edgar López que tampoco ganó.

De acuerdo con el agente municipal, el comisariado, según lo que él les manifestó a los vecinos, les quitó el agua por problemas con él.

"En días pasados se venció el plazo del Comité del Agua que estaba por salir y se citó a una junta para elegir a un nuevo comité, la elección de ese nuevo comité y toda la gente emitió su voto, se hizo en una junta de ejidatarios y pueblo en general y prácticamente aquí nace la problemática".

Y es que dijo, el comisariado ejidal junto con el presidente del Consejo de Vigilancia que son los representantes de los ejidatarios, tenían su planilla y al verse rebasados en votos y que los resultados no les favorecían optaron por quitarles agua a la colonia Cardenista Antonio Luna, al Barrio Sabanetas, La Palma Segunda Sección y Gutiérrez Barrios.

Explicó que dado que llevaban más de ocho días sin agua acudieron a las oficinas de Comisariado Ejidal para exigirles que les reinstalaran el servicio de agua, dado que en su zona no tienen red de agua potable y les suministran por pipas.

"Lo que querían es que les hicieran ese favor de llevarles agua, ya que hay personas adultas de la tercera edad, hay gente enferma, hay niños que acuden a las escuelas y más de 10 días sin agua es un caos para ellos".

Una de las afectadas, Livia Ambrosio Cabañas, representante del Comité Progreso de la colonia Cardenista, dijo que su molestia es que les suspendan el agua pese a que tienen contratos pagados.

"Merecemos tener el líquido porque tenemos familias enfermas, la mayoría son adultos y necesitamos tener agua, somos 400 familias y son otras colonias también".

El Comité del Agua se encarga de la revisión de todas las tomas domiciliarias que hay en la congregación de El Castillo y tendría una vigencia de tres años, aunque el periodo no está totalmente establecido, explicó el agente municipal.

Agregó que ellos no están inconformes con que vayan pipas a cargar agua para llevar a otros municipios pues es de todos; sin embargo, criticó que haya agua para otros lugares y no para los propios habitantes.

“Por qué la gente de El Castillo que pagó su contrato de agua mes con mes, que pagaron una cesión de derechos, que pagaron un ingreso al ejido, solamente por capricho del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia, se les quite porque no votaron por ellos, esa es una arbitrariedad, no podemos afectar a los vecinos”.

Explicó que parte del problema con el comisariado ejidal es porque él ha expresado que nadie debería estar lucrando con el agua y las aportaciones que se hacen por ello, deberían ser para beneficio de todos o para alguna obra en la congregación.

“Aquí solo es beneficio para los particulares, de hecho, en la junta por ahí un ejidatario expuso que uno de sus cargaderos particulares tiene hasta una toma de tres pulgadas donde agarra agua clorada para venderla, hay muchas arbitrariedades, por eso me he pronunciado en contra, eso es lo que ha molestado al comisariado ejidal y esas personas”.