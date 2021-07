Familia de Ricardo Guzmán exige entrega de su cuerpo; lo encontraron hace 10 años y no les notificaron

Xalapa, Ver.- La hermana de Ricardo Guzmán Pérez, desaparecido el 27 de octubre de 2011, Aurea Guzmán Pérez, acusó que aunque la Fiscalía General de Veracruz (FGE) encontró su cuerpo cinco días después de reportarlo como desaparecido en la localidad de El Boquerón en Banderilla, han pasado 10 años sin que la familia fuera notificada sobre ello.

Agregó que las autoridades nunca les informaron sobre el hallazgo realizado el 1 de noviembre de 2011, por lo que ahora que pudo reconocerlo a través de fotografías y saben que está en la fosa común de Palo Verde, piden que se acabe la dilación y le entreguen el cuerpo.

"Yo acudí con el Colectivo (Por La Paz Xalapa) y vi una foto, pero yo había ido anteriormente a periciales y nunca ví esa foto hasta ese día, por cierto muy borrosa no se veía nada clara y pude encontrar una similitud por su barbilla y pedí más fotos por lo que me llevé la sorpresa desagradable de que efectivamente de trataba de mi hermano".

Refirió que han pasado cuatro meses de que eso sucedió y a la fecha no le han entregado nada por lo que responsabilizó al fiscal Guillermo Romero de no hacer absolutamente nada al respecto.

Durante este tiempo, los restos del hombre han permanecido en una fosa común del panteón Palo Verde de Xalapa y aunque desde hace cuatro meses la familia solicitó que sus restos sean exhumados y se le practiquen nuevos exámenes de ADN para descartar cualquier error, han tenido una repuesta negativa.

“No han hecho nada, ayer fui a ver al fiscal Guillermo Romero y me notificó que no ha hecho nada de permisos, yo creo que así me van a llevar más tiempo, tenemos 10 años de estar buscándolo, de tener dolor, vivir con desesperación y no han hecho nada”, dijo.

Ante ello exigió que las autoridades hagan su trabajo como debe de ser pues dijo que “están recibiendo un un salario” y es justo que atiendan su demanda.

“Ya lo reconocí, ya saben dónde está el cuerpo y exijo que me lo entreguen, que se le hagan pruebas nuevamente porque las pruebas de ADN se hicieron en tiempos de Duarte y no me confío, porque fue el tiempo donde nunca pasaba nada, no existía nada y yo exijo que se le hagan nuevas pruebas y que se me entregue lo más pronto posible y no me estén dando largas y vueltas y vueltas”, abundó.