"No han hecho nada", familiares exigen agilizar investigaciones para localizar a Christian Iván

A dos años de la desaparición de Christian Iván González Rueda, junto con el taxista Ecaín Guadalupe, su padre Onésimo González González protestó con algunos familiares en Plaza Lerdo para denunciar que no hay avances en las investigaciones y que la Comisión Estatal de Búsqueda no ha hecho nada por encontrarlos.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Christian Iván González y Ecaín Guadalupe?

Recordó que el 10 de febrero de 2022 su hijo viajó a Veracruz luego de que su pareja sentimental Karla Isa presuntamente le habría pedido acudir, por ello, acusó que ella no ha sido citada a declarar por parte de la Fiscalía General del Estado y el taxi en el que viajaba fue hallado y la unidad liberada un mes después.

“El 10 de febrero cumplió dos años desaparecido y las investigaciones no avanzan, en la Comisión Estatal de Búsqueda no han hecho labores de búsqueda en vida, me dicen que no tienen personal ni el lugar exacto donde desapareció y se supone que para eso están”, dijo.

Dijo que su última ubicación fue en Cerro Gordo pero que hasta ahora no hay avances en las investigaciones.

“Se supone que esta mujer lo mandó a traer y no la han mandado a traer la Fiscalía. Siempre me dicen lo mismo, que están investigando pero que no hay nada. El fiscal de Boca del Río al mes que desapareció mi hijo liberó el taxi porque se supone que no encontraron huellas de mi hijo ni del chofer”.

Agregó que junto con sus familiares han acudido a sitios en donde pueden tener datos de su paradero, pero hasta ahora no han tenido éxito.

“Yo fui al lugar donde apareció el taxi en Boca del Río y los vecinos del lugar me dijeron que unos supuestos mecánicos lo estaban usando; no le creo eso al fiscal y el taxi ya anda dando servicio en Xalapa, ya anda trabajando se supone que debería estar en resguardo”.

Su padre Onésimo González señaló que Christian Iván González Rueda desapareció junto con el taxista Ecaín Guadalupe

Por ello, demandó a las autoridades hacer su trabajo y dar con el paradero los dos hombres.

“Pido que se agilicen las investigaciones porque siempre me dicen lo mismo y no avanzan las investigaciones, la Comisión Estatal de Búsqueda a dos años no ha hecho ninguna búsqueda, me dicen que no tienen el lugar exacto donde desapareció mi hijo”.