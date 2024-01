Pandillerismo e inseguridad; ciudadanos exponen falta de vigilancia en la avenida Xalapa

Personas que transitan o viven cerca de la explanada donde está el monumento a Adalberto Tejada, en la avenida Xalapa 386, manifiestan tener una percepción de miedo al pasar por este lugar, incluso en el transcurso del día.

¿Por qué ciudadanos temen transitar por la zona del monumento a Adalberto Tejada en Xalapa?

Exponen que en este sitio, localizado entre Américas y la calle Saltillo, suelen reunirse consumidores de sustancias psicoactivas y también indigentes, quienes utilizan la lateral izquierda para sus necesidades fisiológicas.

Te puede interesar: Habitantes de Xalapa y Coatzacoalcos perciben más inseguridad: INEGI

En recorrido por el lugar se pudo constatar la presencia de un par de jóvenes con inhalables y se observó cómo, especialmente mujeres, prefieren caminar unos pasos de más para evitar esta área, cuya estructura cuenta con bancas y zona arbolada.

Local "El pan de cada día" Transportistas denuncian robos y compañeros desaparecidos

A pesar de tratarse de una de las avenidas más transitadas de la capital del estado, tanto por peatones como por transporte público y autos particulares, el temor persiste, afirman quienes habitan calles cercanas, como la Jorullo.

Mencionan que hay escasa vigilancia, pues en apariencia no es una zona problemática y la explanada hace tener una vista panorámica despejada y limpia.

¿Qué otras problemáticas enfrentan ciudadanos de la zona?

“El problema está atrás y a un costado del monumento. Es común ver a pandilleros, a personas de cualquier edad que no tienen respeto y ensucian el lugar”, expresa un afectado, quien expone haber tenido un conflicto reciente.

“Iba pasando por las escaleras para cortar vuelta cuando se me acercan para pedirme para las chelas; les digo que se pongan a trabajar y entonces se me vienen encima… Eran unos chamacos. No me golpearon pero sí me quisieron intimidar”, comparte.

Leer más: Personas en situación de calle señalan discriminación y falta de apoyo

Vecinos señalan que el problema está atrás y a un costado del monumento | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Al preguntarle si él u otros vecinos han notificado a las autoridades, expresa que sí se ha expuesto en otros tiempos, pero en realidad, poco caso les han hecho.

Una joven estudiante declara que ella no tiene confianza ni para pasar por el lugar ni con las autoridades. Dice tampoco creer en el apoyo ciudadano.

“A mí me robaron el celular y grité. Fue por Economía y sí había personas cerca pero nadie me ayudó. Ahora busco cuidarme yo misma, y aunque mis papás me regañan, ya asumí que uno debe ver por uno mismo”, dice.

Otras personas interrogadas afirman que este parque solo sirve para fomentar el pandillerismo, pues encuentran lugar para reuniones, sin importar si es de día o de noche.

A pesar de tratarse de una de las avenidas más transitadas de la capital del estado, tanto por peatones como por transporte público y autos particulares, el temor persiste | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Llaman a las autoridades a poner más atención, a no quedarse nada más con la primera imagen de un sitio tranquilo y transitado.

“Lo que se ve es la explanada y hasta hay estudiantes que la utilizan para jugar futbol o para andar con la patineta, pero muchos no saben que el peligro está atrás de esa estatua que ni sirve para nada”, señala una comerciante.

El monumento a Adalberto Tejeda mantiene una placa que recuerda al coronel, “defensor incorruptible de los campesinos y de los obreros, paradigma de fe revolucionaria y ejemplo inagotable de virtud ciudadana para la juventud”.