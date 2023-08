Diversidad de género en libros genera polémica en padres y madres de Veracruz

VERACRUZ, Ver.- Padres de familia consideran que los temas de la diversidad de género deben ser tocados dentro del núcleo familiar, porque entre los maestros y compañeros de clases podrían confundir más a sus hijos.

A unos días del regreso a clases y toda la información que se ha vertido en redes sociales sobre el contenido de los nuevos libros de texto, los padres de familia manifiestan su preocupación por los temas que se han incluido en este nuevo ciclo escolar.

¿Por qué rechazan contenidos de libros de texto?

Según los padres, aunque en casa se han tenido que abordar temas como la sexualidad, homosexualidad, identidad de género y otros, el incluir esto en los libros de texto puede ser un riesgo para la niñez, sobre todo los que cursan de primero a sexto grado porque no tienen el suficiente criterio.

“He estado muy pendiente de lo que se ha dicho y no estoy de acuerdo, esos temas son innecesarios, no pueden integrar eso como materia, esos temas se tocan en casa, no entiendo adónde quieren llegar o cuál es el mensaje, mi niño pasó a tercero de primaria y ni siquiera he hablado de sexualidad con él como para que vengan a decirle que es libre de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad”, externo, Ingrid R. Lozano, una de las madres de familia.

Algunas familias aseguran que ciertos temas son innecesarios | Foto: Adriana Luna/Diario de Xalapa

Ileana Domínguez Alvarado, otra de las madres de jóvenes cursantes de primaria y secundaria, argumentó que hay mucha preocupación porque aunque está de acuerdo con los temas de inclusión, la identidad de género es una cuestión que se habla en familia, con los padres y no con un maestro de grupo.

“Tengo muchas dudas, he oído tantas cosas y creo que se sale del contexto, en casa yo les he inculcado a mis hijas el respeto hacia las personas diferentes pero eso de que se promueva lo del género y su libertad no va, están muy pequeños para entiende ese tipo de situaciones, no sé qué está pasando con la educación pero creo que no estamos avanzando”, consideró.

Pablo Villegas, padre de dos menores matriculados en primaria, manifestó que no hay claridad de lo que realmente se va a enseñar en este periodo, porque hay mucha desinformación, sin embargo puntualizó que está en contra de que en la escuela se trate de educar a los menores para que elijan sobre su cuerpo y su género.

“Mi esposa y yo hemos hablado de esto, yo quiero que llegue lunes para ver cómo se va a trabajar, que entreguen los libros para poder analizarlos pero eso de que les inciten a que pueden cambiar de género, ahí si no estoy de acuerdo, yo no quiero opinar porque no estoy bien enterado, las redes sociales desinforman y ya veremos qué pasa en la siguiente semana”, expresó.

¿Qué opina profesora sobre inclusión?

Por su parte la profesora Raquel Morales Contreras afirmó que los maestros tienen un gran compromiso con las inclusiones que se han hecho dentro de la educación debido a que deberán tener mucho cuidado con los temas a exponer.

Consideró que dentro del aula se educa a los niños y en los hogares se les orienta por lo que llamó a los compañeros a prepararse para no cometer errores.

“Los maestros podrían prepararse para dar la información correcta, la obligación como educadores es prepararse tener herramientas y el apoyo para que como docente pueda entrar en ese tema, habrá que buscar términos correctos, muy precisos para abordar los temas sin perjudicarlos y no entrar en conflictos con los padres”, mencionó.