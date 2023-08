Hay resistencias naturales a Nueva Escuela Mexicana, pero hay que cambiar: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que se debe cambiar la forma en cómo se ha ido aprendiendo y enseñando en el país y que, aunque no es sencillo, se tiene que buscar cómo incorporar ahora los conocimientos a tareas comunes.

Durante la inauguración del nuevo ciclo escolar 2023-2024 para el nivel Medio Superior y Superior dijo que hay resistencias naturales a la llamada Nueva Escuela Mexicana, pero que esta forma de aprender permitirá desarrollarse en comunidad con los demás.

¿Qué dijo el gobernador a maestros y maestras?

Por ello mandatario estatal hizo un llamado a maestros, maestras, padres de familia y sobre todo a estudiantes a mejorar el desarrollo educativo.

“Tenemos que buscar concluir las metas que vamos a tener en este nuevo ciclo escolar, como lo acaba de decir Nora Ruvalcaba (subsecretaria de Educación Media Superior), tenemos que cambiar la forma en cómo hemos venido aprendiendo, enseñando, no es sencillo, hay que buscar como incorporar ahora los conocimientos a tareas comunes. Ya no es solo llevar la asignatura de matemáticas y ponernos muy duchos en matemáticas, no servirá de mucho si no sabemos tender la mano al compañero, si no sabemos compartir lo que hemos aprendido con el de al lado”, dijo.

Ejemplificó su paso como maestro de Física en una escuela tecnológica y su forma de enseñar, donde, dijo, solo pretendía que sus alumnos aprendieran independientemente de lo que pasara a su alrededor y como se sentían.

García Jiménez admitió que es un cambio radical, porque esta forma de aprender es la forma que va a permitir desarrollarse más adelante en comunidad con los demás y que como cualquier cambio implica responsabilidades.

“Tenemos que poner nuestra parte, maestras, jóvenes, hay algunas resistencias naturales a lo nuevo, a mí mismo si estuviera en el papel de dar clases estaría preguntando como diseñar mis clases con la Nueva Escuela Mexicana”.

No obstante, remarcó que ante los cuestionamientos de por qué se cambió la forma de enseñar, dijo que con la enseñanza anterior, no se estaba saliendo adelante y no se estaba aprendiendo lo suficiente.

“Salíamos a la sociedad sin mirar a los demás, sino como solo satisfacer tus necesidades de una manera egoísta, eso nos va a llevar como sociedad al fracaso, sí estábamos enseñando de esa manera se tiene que modificar la forma en como enseñamos y aprendemos”, agregó.