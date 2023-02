Van 5 audiencias suspendidas por feminicidio de Montserrat; ¿qué opina la familia?

Veracruz, Ver.- La familia Montserrat Bendimes Roldán, asesinada en Boca del Río en abril del 2020, señalan que existe un atraso sistemático en el proceso legal en contra del Marlon "N" y sus padres Diana "N" y Jorge "N", acusados del feminicidio de la joven, ya que desde noviembre del año pasado, a la fecha, se han suspendido cinco audiencias para avanzar en el juicio oral.

De acuerdo con Víctor Bendimes, padre de Monse, el 29 de noviembre se promovió un recurso para que los tres detenidos por el feminicidio de su hija, enfrentaran un mismo proceso penal, pero en lugar de agilizar el juicio, se ha venido retrasando por el juez a cargo.

“El 7 de febrero se citó a una audiencia en la que el juez Óscar Carmona Hernández dijo que no tenía los procesos administrativos para llevarla a cabo.

De ahí, posteriormente citó a otra junta el 20 de febrero, de igual forma la audiencia se canceló porque nos dijeron que no le habían tomado los documentos para que se pudiera llevar a cabo dicha audiencia, de ahí se programó otra audiencia para el 20 de febrero y nos dijeron que no había nadie que pudiera hacer el enlace vía conferencia donde se encontraba Marlon N", detalla.

Las últimas dos audiencias que se suspendieron fueron el 24 y este lunes 27 de febrero, que se se dijo que los abogados de Jorge N. y Diana N. ingresaron un recurso de amparo en el que se pide al juez explicar el motivo por el que se dio la vinculación a proceso. La familia de Monserrat teme que por las suspensiones de las audiencias y el atrasado del juicio, se termine por dar la libertad a los implicados.

¿Qué preocupa a familia de Montserrat Bendimes?

"Lo que a nosotros nos preocupa como familia, como sociedad y por todas las mujeres, es que no se esté llevando por parte de los jueces una forma correcta para que el proceso de mi hija no se lleve a cabo como corresponde; yo espero que sean las deficiencias laborales, no quiero pensar en otra situación, porque sé que el sistema judicial debe de ser pronto, expedito y debe ser en protección a la víctima", dijo el padre de Monse.

Por si parte, Cecilia Bendimes detalla que el amparo promovido por los padres de Marlon N., el presunto feminicida de su hija, no tendría porqué desechar la vinculación a proceso, ya que solo se pide justificar esta etapa del proceso. No obstante, teme que el tiempo que ha ganado la defensa de los acusados, sirva para tejer una estrategia legal que permita dejar impune el crimen en contra de Monse.

"Nos tiene muy preocupados que fueron canceladas cuatro audiencias y llega el amparo y se cancela esta última... Aquí la situación es que el juez debe explicar por qué se hizo la vinculación a proceso, no se está pidiendo que se deseche, están pidiendo que se expliqué, nuestra situación es que se dé vuelta al proceso".