Brujas del Mar pide a hombres respetar la marcha de mujeres 8M

Veracruz, Ver.- La colectiva feminista Brujas del Mar hizo un llamado a los hombres a respetar la concentración convocada para este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer al considerar que aliado que es aliado se marcha de la marcha.

La agrupación reiteró que la marcha es para conmemorar a la mujer y alzar la voz para frenar la violencia que se ejercer de parte del sexo masculino por lo que tiene que ser un lugar seguro para las participantes. En ese sentido se señalaron situaciones que se han presentado en otras marchas donde los varones han trastocado el espacio de libre expresión.

¿Qué ha pasado en años anteriores en las marchas del 8M?

"Un hombre de camisa roja estuvo tomando fotos debajo de las faldas, a las piernas y glúteos de las asistentes en la concentración al final de la marcha. No pudimos localizarlo, vulneró el lugar que se supone debe ser seguro. Una chica llegó con su novio el “aliado deconstruido” que resultó ser el agresor de otra compañera”, fueron algunos de los argumentos que se dieron.

La colectiva enfatizó que son solo 10 mujeres las que se encargan de coordinar el evento y dar seguridad a las asistentes por lo que pidió que se respete la instrucción. Según el orden de la marcha, el contingente será encabezada por familiares de las víctimas, seguida de mujeres adultas, menores, con alguna discapacidad y mujeres embarazadas

Se estableció que los niños menores de 12 años podrán ir en los contingentes acompañando a sus madres, hermanas o abuelas mientras que los varones familiares de víctimas se ubicarán al final de la marcha.

“Si ese hombre en realidad respeta a las mujeres y apoya la causa, sabe que ese no es su lugar y entiende que no es no, aliado que es aliado se marcha de la marcha, el puede esperarte en un lugar cercano, él puede quedarse en casa monitoreando tu trayecto, él puede irte a dejar e irte a recoger”, fue parte de lo expresado.

La marcha se realizara este miércoles 8 de marzo a las 18:30 horas partiendo desde la Plaza Dorada para finalizar en la Plaza de los Valores en el municipio de Boca del Río.