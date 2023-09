Fesapauv y Setsuv respaldan lucha del 4% de la UV; las opiniones

Los dirigentes de los sindicatos Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv) y de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv), respaldan totalmente la lucha emprendida por la Rectoría para obtener el 4% del presupuesto total otorgado al gobierno estatal, porque es en beneficio de la Casa de Estudios.

En entrevistas reconocieron como una necesidad la entrega del presupuesto que la ley determina a fin de evitar complicaciones financieras como las que enfrentan otras instituciones públicas de educación superior en el país.

¿Qué opinó el SETSUV sobre petición del 4%?

El dirigente general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv), Juan Mendoza Gutiérrez, expresó que la demanda de la Casa de Estudios a recibir el 4% del presupuesto total otorgado al gobierno estatal, “es una lucha justa que apoyarán en todo momento”.

Exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a reflexionar, “porque él fue parte y salió de esta institución, así que conoce las necesidades, por eso no es entendible que no quiera darle lo que corresponde a la UV”.

Remarcó que no se trata de un capricho, sino que es la legislación estatal la que le obliga a cumplir con la entrega de los recursos a la universidad. “No queda de otra, más que cumplir. Así que el Gobernador está equivocado si no acepta ese mandato del Congreso”.

Como dirigente del Setsuv le exhorta a que otorgue el 4 por ciento del total del presupuesto estatal, “porque no es un capricho, se deben acatar las leyes”.

Juan Mendoza expuso que de ser necesario habrá que reforzar las acciones que ha tomado ahora la UV, “eso me hace recordar la lucha de la comunidad universitaria durante el rectorado de Sara Ladrón de Guevara, que se exigieron más recursos al entonces gobernador Javier Duarte. Si todos somos UV podremos lograr que se nos cumpla con los recursos”.

De ser necesario, afirmó, el Setsuv apoyará la lucha que emprenda en su momento el rector Martín Aguilar Sánchez para que el mandato de ley se cumpla, “y el Setsuv estará en primera fila para apoyar, estaremos en pie de lucha”, sentenció.

Para el siguiente año son necesarios los recursos: Fesapauv

Por su parte, Enrique Levet Gorozpe, dirigente del Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv) expuso que esta organización siempre apoya las demandas económicas que son justas y que tienen que ver con el mejor funcionamiento de la universidad.

Opinó que es justa esta demanda económica de la Universidad porque está marcada en la Ley, dado que el Congreso del Estado aprobó que se le daría el 4% del presupuesto total otorgado al gobierno estatal, mismo que sería entregado gradualmente: comenzaría en el 2018 con el 3% para llegar al 4 en el 2024.

Indicó que la Casa de Estudios requiere de estos recursos para cumplir cabalmente con sus funciones fundamentales como docencia, investigación y la difusión más amplia de la cultura y, para ello, son necesarios más recursos.

Levet Gorozpe recuerda que los recursos que recibe la institución tanto del gobierno federal como estatal ya están establecidos en las leyes, “por eso creo que el Rector está pensando en el 2024, porque este año ya está por terminar, pero para el siguiente es necesario que se reciba más recursos”.

Recordó que hay otras instituciones de educación superior que están en una situación crítica y que no podrán cubrir para atender los compromisos con sus trabajadores de fin de año, no tienen ni para salarios ni prestaciones sociales.

“No es el caso de la UV, pero es necesario que el gobierno estatal cumpla con otorgar el 4 por ciento del presupuesto total que recibe para la Casa de Estudios, es justo lo que está demandando la UV”.