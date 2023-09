Se está cumpliendo con el recurso otorgado a la Universidad Veracruzana: gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que está cumpliendo con el recurso otorgado a la Universidad Veracruzana y explicó que el 4 por ciento del presupuesto total del Estado a la casa de estudios se determina con base en los recursos de libre disposición conforme lo establece la ley.

En conferencia de prensa, sobre la demanda de la universidad para cumplir con la entrega del recurso que les corresponde, detalló que el artículo 72 de la Constitución advierte que el presupuesto de órganos y organismos autónomos se debe fijar con base en los recursos de libre disposición.

“El artículo 10 que ellos toman de referencia menciona que el presupuesto tiene que llegar a ser el 4 por ciento del presupuesto general del Estado en 2023 y pone un segundo condicionante, cualquiera que sea este no puede ser inferior al presupuesto del año anterior, pero lo que ya no mencionan es en la fracción 2 del artículo 72 de la Constitución, hay que leer los dos, no podemos ser omisos y dice a la letra que los ingresos de libre disposición son la base para el cálculo de las asignaciones a los órganos autónomos y organismos y entes con porcentajes específicos en el presupuesto general del estado”, dijo.

Agregó que el presupuesto de Veracruz está compuesto por diversas obligaciones que debe cumplir por ley, pues hay recursos etiquetados de los que no pueden disponer, por lo que no puede ser el 4 por ciento del total porque se le estaría quitando recursos etiquetados a otras dependencias y municipios inclusive.

“Si nosotros hiciéramos eso, a nosotros nos observarían de inmediato por meter a la bolsa general recursos etiquetados, esa es la lógica del artículo 72 fracción segunda de la Constitución Política”, agregó.

En conferencia de prensa de este miércoles dijo que se apoyará a la UV porque es un compromiso de convicciones, pero también basada en la confianza que se tiene a la rectoría y el empuje que le está dando a varias áreas importantes como es la cultural.

Remarcó que su gobierno ha cumplido con lo que dice la ley al pie de la letra, pues el 4 por ciento se ha otorgado a la UV, “decirle al rector que cuenta con nuestro apoyo, encargué analizar el presupuesto a fin de otorgarle más de lo que hemos venido otorgando como incremento al presupuesto”.

¿Cuánto se ha destinado en 2023 para la Universidad Veracruzana?

Precisó que este 2023 hubo un incremento adicional por más de 300 millones de pesos a la casa de estudios, por lo que subrayó que están atendiendo lo que la ley dice con base en los dos artículos.