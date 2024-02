¡Qué elegantes! Presentan en parroquias a niños Dios; salud y trabajo, las peticiones

Veracruz, Ver.- Cientos de veracruzanos se congregaron este viernes 2 de febrero en todas las parroquias de la Diócesis de Veracruz para la presentación y bendición de sus niños Dios en un acto de fe y esperanza para que en el hogar haya salud, trabajo y unión familiar.

Durante las celebraciones religiosas, los jarochos se dieron cita en las distintas iglesias para presentar a sus niños Dios vestidos con ropa muy elegante para que recibiera la bendición del sacerdote.

En una canasta, Blanca Sánchez Islas presentó a dos niños Dios; uno suyo y otro de su hija quien por enfermedad no pudo asistir, pero aseguró que se trata de una tradición familiar donde se hace mucha oración para que en su casa no falte la salud y el trabajo.

“Cada año los traemos a bendecir, en esta ocasión mi hija está enferma y no pudo acompañarme, pero ya con los niños Dios bendecidos vamos a regresar a la casa para hacer oración, pedimos porque en nuestra casa no nos falte la comida, que tengamos salud y que a mis hijos no les falte el trabajo”, expresó.

Cuánto cuestas las vestimentas que portan los niños Dios

Algunas de las vestimentas de los niños Dios superaron los 2 mil pesos debido a que les colocaron coronas y otros accesorios para que lucieran muy elegantes y bonito, como cuando los niños hacen sus consagraciones de bautismo, confirmación y comunión.

“Me gaste como mil 500 pesos en la ropita, pero todo vale la pena porque en mi casa siempre hemos hecho oración a Dios y hemos sido muy bendecidos, mi mamá nos traía desde chiquitos a presentar al niño Dios y ahora vengo sola, cuando tenga a mis hijos quiero que continúen con esto”, comentó Arlet Concepción Solís Victorio.

Los niños Dios que se presentaron son los que cientos de familias utilizaron en el llamado acostamiento que se realiza el 24 de diciembre, donde se coloca al niño en el nacimiento con todas las figuras que representan a la Virgen María, José, los tres Reyes Magos.

Esta tradición es una festividad en honor a la Virgen de la Candelaria que se realiza justamente 40 días después de la navidad. Durante las celebraciones, los feligreses también llevaron a bendecir algunas velas como símbolo de luz para sus hogares ante los tiempos de miedo e incertidumbre.

La iglesia católica promueve este tipo de actividades a fin de que las nuevas generaciones celebren desde el acostamiento del niño Dios, donde participan dos menores que representan a los padrinos y por la que se hace una misa con toda la pastorela, así como la presentación del niño Dios el 2 de febrero.